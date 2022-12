Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky zal in februari 2023 een eigen, speciaal kinderkanaal lanceren.

Sky Kids vervangt Baby TV op de EPG (kanaal 609) en zal een aantal favoriete kinderprogramma's bevatten, waaronder Sky Kids Originals Dino Club, 123 Number Squad en My Friend Misty van Fearne Cotton.

Ook Trolls: TrollsTopia, Clifford the Big Red Dog en Morph.

Morph in het bijzonder, ziet de terugkeer van de geliefde plasticine figuur die zijn leven begon in de jaren 1970 in de BBC show Take Hart. In zijn laatste avonturen zullen hij en zijn sidekick Chas het bureau van een kunstenaar blijven vernielen.

Sky Kids is reclamevrij en loopt 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het zal op tijd beschikbaar zijn voor de eerste herfstvakantie van het jaar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Baby TV blijft bestaan, maar verhuist naar kanaal 626.

Sky biedt ook meer dan 10.000 afleveringen van kinderprogramma's op aanvraag, van onder meer Nick Jnr, Cartoon Network en Nickelodeon. Sky Kids is beschikbaar voor alle abonnees van het Sky Kids-pakket op Sky Q, Sky Glass, Sky Stream en Now.

Op de officiële website van Sky kunt u zien hoe u Sky Kids kunt krijgen.

Geschreven door Rik Henderson.