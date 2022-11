Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bezitters van Sky Glass en Sky Stream hebben nu de mogelijkheid om Ad Skipping op te nemen als onderdeel van hun maandelijkse rekeningen.

Sky biedt de dienst aan als een add-on bij zijn Sky Ultimate TV-pakket, net als UHD & Dolby Atmos, Sky Sports en Sky Cinema, zodat klanten kunnen kiezen of ze het extra willen betalen of niet.

Maar wat is Ad Skipping, wat krijg je voor je geld en hoeveel kost het? Wij beantwoorden alles.

Wat is Sky Ad Skipping en hoe werkt het?

Het Ad Skipping-pakket is beschikbaar voor Sky Glass en Sky Stream. Het stelt kijkers in staat om snel vooruit te spoelen door advertenties in shows en films die ze opnieuw hebben gestart of in on demand content.

Het maakt het ook mogelijk snel door te spoelen door reclames op apps zoals All4, ITVX en STV Player, zonder dat je een individueel abonnement op deze diensten nodig hebt.

Als je Ad Skipping niet als onderdeel van je abonnement hebt, kun je geen reclames doorspoelen of overslaan op Sky Glass of Sky Stream, hoewel je nog steeds een live-uitzending kunt pauzeren en door de reclameblokken kunt spoelen tot aan de live-uitzending.

Hoeveel kost het Ad Skipping-pakket?

Ad Skipping kost 5 pond per maand bovenop je bestaande Sky Glass of Sky Stream abonnement.

Wacht even, heb ik niet al Ad Skipping?

Als je een bestaande Sky Glass of Sky Stream eigenaar bent, is de kans groot dat je Ad Skipping al hebt. Het werd aangeboden als een incentive voor 12 of 18 maanden voor nieuwe klanten, dus het kan zijn dat je nog een behoorlijke tijd hebt voordat het een optionele extra wordt.

Bezitters van Sky Glass en Sky Stream zijn bij de installatie geïnformeerd over de duur van de introductieaanbieding.

Je kunt controleren of je Ad Skipping al hebt door naar de onderkant van het beginscherm van je Sky Glass TV of Sky Stream Puck te gaan. Klik op"My Sky" en vervolgens op"Uw producten".

Als je een pincode hebt ingesteld, moet je die invoeren. Klik vervolgens op"Sky subscriptions" en"Sky TV". Scroll naar beneden in de lijst met abonnementen en je zult zien of Ad Skipping actief is of niet.

Zijn er aanbiedingen voor Ad Skipping?

Er zijn geen aanbiedingen voor het Ad Skipping-pakket, maar de £ 5 per maand dekt wel de mogelijkheid om reclames snel door te spoelen op zowel All4 als ITVX - die beide gewoonlijk afzonderlijk voor die functie rekenen als onderdeel van hun eigen abonnement. All4 kost 3,99 pond en ITVX 5,99 pond per maand.

Daarnaast is er een aanbieding voor het Sky Ultimate TV-pakket voor nieuwe klanten. Dit pakket kost momenteel 23 pond per maand. De toevoeging van Ad Skipping brengt dat op £28 per maand, dus gecombineerd is het slechts £2 meer dan de gebruikelijke prijs.

Wanneer is Sky Ad Skipping beschikbaar?

Sky's dienst Ad Skipping is nu beschikbaar.

