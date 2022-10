Lionsgate+ komt op Sky Glass, Sky Stream en Sky Q.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vorige maand werd Starzplay omgedoopt tot Lionsgate+, waarbij de streamingdienst van Lionsgate als app op verschillende smart tv's en apparaten, zoals Fire TV, verscheen. Nu is het ook beschikbaar op de platforms van Sky.

De Lionsgate+ app is nu te vinden op Sky Glass en Sky Stream, en een Sky Q versie komt "later deze week" naar klanten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het zal ook beschikbaar zijn op Sky Q en Sky Glass in Italië, en Sky Q in Duitsland "later dit jaar".

De app geeft toegang tot de streamingdienst, inclusief de tv-series, zoals Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit en Outlander, plus een hele reeks archieffilms, zoals American Psycho en de tijdige Halloween-saga.

Een abonnement op Lionsgate+ kost £5,99 per maand in het Verenigd Koninkrijk, €4,99 per maand in Ierland. Dat is ongeacht via welk platform je een abonnement neemt.

Je moet je aanmelden via de website van Lionsgate+ (niet via de app zelf), maar er is een proefperiode van 30 dagen voor nieuwe leden.

Hetzelfde abonnement werkt ook op andere platforms, waaronder Android, iPhone, iPad en pc's (inclusief Mac en Chromebooks). Je kunt shows ook downloaden op mobiele apparaten om ze offline te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.