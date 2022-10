Sky Stream nu beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk als zelfstandige dienst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sinds Sky meer dan drie decennia geleden werd gelanceerd (als British Sky Broadcasting) hebben klanten gevraagd om een manier om de volledige dienst te krijgen zonder dat zij een schotelantenne nodig hebben. Miljoenen inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen of willen er geen installeren.

Streamingdienst Now heeft jarenlang een stop-gap geboden, en Sky Glass kwam in 2021 om aan de criteria voor velen te voldoen, maar niet zonder hun eigen beperkingen. Om te beginnen moet je je tv en geluidsinstallatie vervangen.

Nu hebben we echter een volledige oplossing - bijna de hele Sky TV-ervaring als een standalone, met internet verbonden product zonder schotel. Sky Stream is eindelijk beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk met een doorlopend contract van 18 maanden of 30 dagen, dus het kan geschikt zijn voor veel verschillende soorten kijkers en budgetten.

Het bestaat uit een kleine Sky Stream-puck die je via HDMI op je tv aansluit en een afstandsbediening met stem. Je verbindt het met het internet via Wi-Fi of Ethernet en weg ben je.

De hele ervaring is identiek aan Sky Glass, behalve dat u uw eigen tv en geluidsinstallatie gebruikt, inclusief ondersteuning voor 4K HDR, HLG, Dolby Vision en Dolby Atmos, en het standaardpakket omvat een Netflix Basic-abonnement en de entertainmentkanalen van Sky. Britse aardse kanalen zijn ook beschikbaar als onderdeel van het maandelijkse bedrag, zoals de BBC, ITV, Channel 4 en Channel 5.

Een contract van 18 maanden kost £26 per maand met £20 opstartkosten, terwijl het 30-dagenplan begint bij £29 per maand met £39.95 opstartkosten. Dit laatste kan op elk moment worden opgezegd.

Andere Sky diensten en kanalen kunnen worden toegevoegd, waaronder Sky Sports, Sky Cinema, BT Sport, plus UHD & Dolby Atmos. En, andere streamingdiensten kunnen worden geabonneerd op de Sky Stream-puck zelf, zoals Disney+, Apple TV+ en Amazon Prime Video.

U kunt meer te weten komen over Sky Stream service in onze handige gids: Wat is Sky Stream, hoeveel kost het en hoe kan ik het krijgen?

Geschreven door Rik Henderson.