Sky Stream / Glass concept komt naar de VS in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky Stream lanceert in het Verenigd Koninkrijk op dinsdag 18 oktober 2022 en Amerikaanse klanten moeten ook een oogje houden op het TV over breedband platform - het komt ook naar de States in 2023.

Sky's eigenaar Comcast is van plan om het concept in de Verenigde Staten te introduceren via Foxtel, zo heeft Pocket-lint vernomen.

Fraser Stirling, de global chief product officer voor Sky en Comcast, legde uit dat het platform achter de nieuwe Sky Stream-dienst en Sky Glass - Entertainment OS genaamd - ook zal worden gebruikt op streamingapparaten die de Atlantische Oceaan oversteken: "Volgend jaar zullen we in de Verenigde Staten alle geweldige dingen die we hier doen op Sky Glass gecombineerd zien met het geweldige platform dat we hebben," zei hij.

"We gebruiken dezelfde technologie, of het nu gaat om een reeks apparaten, ingebedde software, clouddiensten en een volledige UI / UX, die we wereldwijd zullen verzenden. We zullen dat ook in de VS zien.

"Het is iets dat wij kunnen doen dat anderen niet kunnen, waar we zoveel ervaring mee hebben - een manier om een ervaring te creëren die centraal staat in het huis."

Sky Stream is in wezen een Sky Glass TV zonder TV. Het biedt dezelfde gebruikersinterface, met uitgezonden tv-content die volledig via internet wordt gestreamd, gecombineerd met apps en diensten van derden, allemaal in een klein puck-achtig apparaat.

Het is geschikt voor 4K HDR (Dolby Vision) en kan ook Dolby Atmos-audio afspelen.

Wat het vooral aantrekkelijk maakt voor consumenten is dat het een manier is om een volledige betaalde tv-ervaring te krijgen zonder installatie of gedoe. Sky biedt het zelfs aan op een doorlopend contract van 30 dagen in het Verenigd Koninkrijk, hoewel Amerikaanse providers ongetwijfeld soortgelijke apparaten zullen aanbieden onder hun eigen abonnementsplannen.

Geschreven door Rik Henderson.