Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky komt met een belangrijke software-update voor haar Sky Glass TV die de beeldkwaliteit drastisch verbetert.

Sinds de lancering een jaar geleden heeft Sky Glass veel fans gekregen - niet in het minst omdat het een alles-in-één oplossing biedt van tv, geluidssysteem en volledige Sky-ervaring via breedband. Een punt van kritiek in de tussentijd is echter dat de beelden eerder goed dan spectaculair waren.

Dat gaat nu veranderen.

Pocket-lint was uitgenodigd op het hoofdkantoor van Sky om een voorproefje te krijgen van nieuwe software die voor het einde van 2022 naar alle Sky Glass TV's komt en die het contrast en andere aspecten van de beeldprestaties verbetert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoewel we je nog geen beelden van de verbeteringen kunnen laten zien, zagen we een vergelijking van de huidige beeldverwerking en de komende update, en we kunnen eerlijk zeggen dat er een duidelijk verschil is.

De nieuwe fotosoftware is van de grond af opnieuw opgebouwd en past in wezen het tegenlicht en de toon aan, waardoor nauwkeuriger zwartniveaus en minder uitgewassen grijstinten ontstaan.

Nieuw is onder meer de zwartbalkherkenning, die de lokaal gedimde achtergrondverlichting uitschakelt in de gebieden waar zwarte balken verschijnen, zodat het beeld nauwkeuriger wordt gekaderd. Zwartniveaus hebben over het algemeen meer diepte, terwijl speculatieve highlights nauwkeuriger worden weergegeven om een beeld meer impact te geven.

We zullen de definitieve update moeten bekijken wanneer deze de komende maanden op de Sky Glass consumentenmodellen verschijnt, maar de verbeteringen zijn zeker veelbelovend op basis van onze korte demo tot nu toe.

Er is nog geen definitieve datum voor de nieuwe softwarerelease, maar ons is verteld dat die "voor Kerstmis" zal plaatsvinden. Het zal beschikbaar zijn voor alle Sky Glass klanten via een over-the-air update.

Geschreven door Rik Henderson.