(Pocket-lint) - Sky heeft de releasedatum van haar standalone Sky Stream Puck aangekondigd en heeft daarbij de "Puck" uit de naam laten vallen.

Sky Stream zal vanaf 18 oktober 2022 beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Het biedt in wezen dezelfde connected tv-ervaring als Sky Glass, maar dan op je eigen televisie. Je hoeft het Sky Stream-apparaat alleen maar aan te sluiten op een beschikbare HDMI-poort.

Net als andere streaming boxen of dongles is er geen installatie nodig, dus je kunt het gemakkelijk zelf installeren. De eenmalige installatiekosten van Sky bedragen 39,95 pond (of 20 pond bij een contract van 18 maanden).

Een Sky Stream-abonnement begint bij £26 per maand bij een contract van 18 maanden, of £29 per maand bij een doorlopend plan van 31 dagen.

Dat is inclusief het Sky Ultimate TV-pakket en Netflix Basic, terwijl andere zenders kunnen worden toegevoegd als betaalde pakketten. U kunt bijvoorbeeld Sky Sports, Sky Cinema, BT Sport, 4K en Dolby Atmos toevoegen tegen een extra maandelijks bedrag.

Andere streamingdiensten zijn ook beschikbaar via Sky Stream, waaronder Apple TV+, Disney+ en Amazon Prime Video.

Net als bij Sky Glass kunnen extra Sky Stream-apparaten in huis worden toegevoegd om op meerdere schermen te kunnen kijken.

Het Sky Stream-apparaat zal verkrijgbaar zijn in de online winkel en winkels van Sky.

Geschreven door Rik Henderson.