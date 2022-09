Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky en Viacom CBS lanceren hun joint venture streamingdienst in veel Europese landen op 20 september 2022.

SkyShowtime zal gebruik maken van het technologieplatform van Peacock en inhoud combineren van onder meer Universal, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky en Peacock zelf.

Het gaat onder meer om blockbusterfilms zoals Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, en Downton Abbey: A New Era.

De dienst zal eerst van start gaan in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Later dit jaar zal het worden uitgebreid naar Nederland.

Andere Centraal- en Oost-Europese landen krijgen SkyShowtime vanaf begin 2023, met Spanje, Portugal en Andorra ogenschijnlijk als volgende op de lijst.

Er zullen "nieuwe eersteklas scripted series" worden gemaakt voor SkyShowtime en in Scandinavische regio's zal het volledig in de plaats komen van Paramount+.

De prijs voor SkyShowtime wordt vastgesteld op €6,99 per maand.

"We zijn verheugd dat onze klanten exclusieve toegang krijgen tot de nieuwste series en filmpremières van onze iconische en wereldberoemde studio's," aldus de CEO van SkyShowtime, Monty Sarhan.

"We kijken ernaar uit om meer details te delen over de lanceringsdata voor onze andere markten en SkyShowtime naar nog meer mensen in heel Europa te brengen."

Het streamingplatform zal naar verwachting niet worden gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk of andere regio's die al worden ondersteund door de betaalde tv-diensten van Sky.

Geschreven door Rik Henderson.