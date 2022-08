Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is misschien duidelijk voor iedereen die de eerste aflevering heeft gezien, maar de prequel van Game of Thrones, House of the Dragon, is een enorme hit gebleken.

De kijkcijfers en de scores op tv-beoordelingssites zijn zeer positief en nu hebben we de bevestiging dat de serie is verlengd voor een tweede seizoen.

House of the Dragon is gebaseerd op George RR Martin's Fire & Blood en speelt zich bijna 200 jaar af voordat Daenerys Targaryen een gooi doet naar de IJzeren Troon.

In de hoofdrol Paddy Considine als Koning Viserys Targaryen, en Matt Smith als zijn broer en gevaarlijke rivaal Damon.

De eerste aflevering begon met een aantal schokkende scènes en het belooft nog bloediger en gedurfder te worden naarmate seizoen 1 vordert. Seizoen 2 zal ongetwijfeld net zo aangrijpend worden.

"House of the Dragon blijkt nu al een kijkcijferhit te zijn, en we voorspellen dat het van kracht naar kracht zal gaan door de boeiende storytelling en ongelooflijke productiewaarden," aldus de managing director van content bij Sky, Zai Bennett. "We kijken ernaar uit om een tweede serie te delen met onze klanten op Sky en Now."

De show wordt gemaakt door HBO in de VS en is daar beschikbaar op HBO Max. Sky Atlantic zendt het uit in het Verenigd Koninkrijk, waarbij Sky de show ook on demand aanbiedt op haar Sky Q, Sky Glass en Now diensten.

Geschreven door Rik Henderson.