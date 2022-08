Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky heeft de aankomende release van This England aangekondigd - niet te verwarren met de film This is England. In plaats daarvan was This England voorheen bekend als This Sceptred Isle en het is een Sky Original drama dat gaat over premier Boris Johnson en de Britse regering in de eerste golf van de Covid-19 pandemie.

Dit is alles wat je moet weten over This England, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het wordt uitgebracht en wat het zal behandelen.

21 september

This England wordt op 21 september uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. De film is mede geschreven en geregisseerd door Michael Winterbottom.

Er is op dit moment nog niets bekend over wanneer en of de film buiten het Verenigd Koninkrijk wordt uitgebracht, maar we zullen deze rubriek bijwerken zodra we meer weten.

This England is een Sky Original. Het zal je dan ook niet verbazen dat je een Sky-abonnement nodig hebt om het te kunnen bekijken. Het drama wordt uitgebracht op Sky Atlantic, en je kunt het ook bekijken op Now met een Entertainment-abonnement. Alle afleveringen worden tegelijk uitgebracht.

This England richt zich op premier Boris Johnson en de Britse regering tijdens de eerste golf van de wereldwijde pandemie Covid-19.

Volgens Sky: "This England zal het verhaal vertellen van enkele van de meest verwoestende gebeurtenissen die het Verenigd Koninkrijk ooit hebben getroffen, en van een premier die leiding geeft in deze ongekende tijden.

"Het drama zal de impact op Groot-Brittannië beschrijven van deze pandemie die maar één keer in een generatie voorkomt, en de reactie van wetenschappers, verpleegkundigen en artsen die onvermoeibaar en heldhaftig werkten om het virus in te dammen en te overwinnen.

"Het is gebaseerd op de getuigenissen uit de eerste hand van mensen uit alle lagen van de bevolking: van nummer 10 Downing Street, het ministerie van Volksgezondheid, de Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodgevallen (SAGE) en van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in het hele land.

Een aantal van de castleden voor This England zijn inmiddels onthuld, waarvan een aantal dankzij Deadline. Je kunt hieronder een lijst vinden van een aantal van degenen die in het drama zullen verschijnen en wie ze zullen spelen.

Kenneth Branagh als premier Boris Johnson

Ophelia Lovibond als Carrie Symonds

Simon Paisley Day als Dominic Cummings

Andrew Buchan als Matt Hancock

Er komen zes afleveringen in This England.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang deze afleveringen zullen zijn, maar we verwachten dat ze een uur zullen duren met reclames en dus 45 minuten als u On Demand kijkt en kunt overslaan.

Sky heeft een aantal teasers vrijgegeven voor This England, waarvan de laatste op 18 augustus uitkomt. U kunt beide hieronder bekijken.

We gaan niet liegen, de gelijkenis tussen Kenneth Branagh en Boris Johnson is griezelig.

Hier is ook de eerste teaser:

