Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Game of Thrones prequel serie, House of the Dragon, gaat dit weekend in première op HBO in de VS en Sky in het Verenigd Koninkrijk, maar HBO heeft ons nog een laatste teaser gegeven in de aanloop naar de lancering van de show.

Het bedrijf heeft een trailer van een minuut gedropt met de titel 'Fire Will Reign' en het begint met de stem van Viserys Targaryen die zegt: "De weg die voor ons ligt is onzeker, maar het einde is duidelijk".

Hij vervolgt: "we zijn beter verdedigd" en reageert op "tegen wie" met "wie ons ook maar durft uit te dagen." Zijn laatste woorden in de trailer zijn: "De dreiging van oorlog doemt op." De trailer sluit vervolgens af met de woorden "Fire will Reign" en er is veel vuur. Je kunt de hele teaser bovenaan deze pagina bekijken.

House of the Dragon is gebaseerd op George R.R Martin's 'Fire and Blood' en het vertelt het verhaal van het Huis Targaryen. Het speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen van de Game of Thrones serie af.

Net als Game of Thrones zal er na de première wekelijks een aflevering te zien zijn op HBO en Sky. Er zijn in totaal 10 afleveringen en de laatste aflevering wordt verwacht op 23 oktober.

We hebben een hele feature die je alles vertelt wat je moet weten over House of the Dragon, die je hier kunt vinden, en we hebben ook een feature die je vertelt welke Game of Thrones afleveringen de moeite waard zijn om te kijken in de aanloop naar de première van de nieuwe serie, en wat je ook moet lezen. Je kunt dat hier vinden.

House of the Dragon zal debuteren op HBO om 9PM ET/PT op 21 augustus 2022. Dat zal zijn Britse debuut hit Sky op 2AM op 22 augustus 2022.

Geschreven door Britta O'Boyle.