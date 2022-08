Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn in de loop der jaren meerdere documentaires over Prinses Diana gemaakt. Ze werd aanbeden door het Britse publiek, maar helaas ook zwaar onder de loep genomen.

Nu de 25e verjaardag van haar tragische dood eraan komt op 31 augustus, is HBO's The Princess de nieuwste documentaire over het leven van Diana en er is veel hype over geweest. Dit is alles wat je moet weten over The Princess, inclusief hoe je het kunt bekijken en wanneer het wordt uitgebracht.

-

13 augustus 2022

HBO's 'The Princess' documentaire werd uitgebracht om 8PM Eastern Time op 13 augustus 2022. Het werd uitgezonden op hetzelfde tijdstip in het Verenigd Koninkrijk - dat was 02:00am BST op 14 augustus - dus het is beschikbaar om nu te bekijken.

The Princess documentaire is 2 uur 4 minuten lang.

The Princess' is een uitgave van HBO, dus wie in de VS woont, heeft een HBO Max-abonnement nodig om de documentaire te bekijken.

Voor diegenen in het Verenigd Koninkrijk, originele HBO releases gaan meestal naar Sky dankzij een programmering deal en 'The Princess' is niet anders. Dankzij deze deal wordt 'The Princess' uitgezonden op Sky Documentaries, dus je hebt een Sky-abonnement nodig om hem te bekijken of een abonnement op Now Entertainment.

Zoals we al zeiden, werd 'The Princess' voor het eerst uitgezonden op 14 augustus 2022 om 2 uur 's nachts in het Verenigd Koninkrijk. Het is nu beschikbaar On Demand voor Sky-klanten en het zal beschikbaar zijn op Sky tot 13 september.

HBO's The Princess documentaire gaat over Prinses Diana van Wales en vertrouwt alleen op archiefbeelden om een nieuw perspectief te geven op Diana's leven, werk en verwoestende dood.

De documentaire zal geen geheimen onthullen of iets wat degenen die Diana's leven hebben gevolgd niet weten, maar The Princess filmmaker Ed Perkins zei: "Ik ben me er zeer van bewust dat het al vele, vele malen eerder is verteld, maar ik hoop dat we met onze aanpak niet alleen het verhaal van Diana kunnen vertellen, maar hopelijk ook de camera op ons allemaal kunnen richten om wat grotere vragen te stellen over onszelf, over onze relatie tot de monarchie en onze relatie tot beroemdheden."

Hij zei ook: "We hebben met dit verhaal echt geprobeerd om niet de momenten op te nemen die iedereen in de loop der jaren al vele, vele malen heeft gezien."

HBO beschrijft de documentaire als het verhaal van "de overweldigende adoratie [en] intense controle van Diana's elke beweging en het constante oordeel over haar karakter."

Er is een trailer voor de documentaire The Princess, ja. Je kunt hem hieronder bekijken, net als bovenaan deze pagina, om je een idee te geven van wat je van de film kunt verwachten.

