(Pocket-lint) - Oleksandr Usyk ontmoette Anthony Joshua voor de eerste keer op 25 september 2021, wat resulteerde in een unanieme beslissing nederlaag voor Joshua, waardoor hij de WBA (Super), WBO en IBF-titels verloor aan Usyk. Maar de twee stappen na bijna een jaar weer in de ring, met het gevecht verplaatst van mei.

Kan de Britse zwaargewicht Joshua - die nu werkt met de Amerikaanse trainer Robert Garcia naast Angel Fernandez - zijn tweede nederlaag in zijn carrière wreken en zijn titels terugwinnen? Of zal de onbetwiste 2018 cruiserweight wereldkampioen Usyk de drie zwaargewicht gordels verdedigen?

Hier is alles wat je moet weten over de Usyk v Joshua rematch, inclusief wanneer het plaatsvindt, hoe je het kunt bekijken en hoeveel het kost.

De Oleksandr Usyk en Anthony Joshua rematch zal plaatsvinden op 20 augustus 2022. Het gevecht is gepland om plaats te vinden in Jeddah, Saoedi-Arabië. Het evenement zal beginnen om 6PM (BST), met de belangrijkste gebeurtenis ringwandelingen verwacht rond 9PM.

Twee herhalingen van de volledige duur zullen worden getoond om 8 uur (BST) en 3 uur (BST) op zondag 21 augustus.

Het oorspronkelijke gevecht tussen de twee vond plaats in Tottenham Hotspur Stadium in Londen en het is naar verluidt een van de meest bekeken gevechten in de geschiedenis van Sky Sports.

De Usyk v Joshua 2 rematch zal exclusief te zien zijn op Sky Sports Box office in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het zal te zien zijn op Sky Sports Box Office (Sky kanaal 491), Sky Sports Box Office HD (Sky kanaal 492) en in UHD met Dolby Atmos beschikbaar.

Je kunt de wedstrijd ook bekijken op de Sky Sports Box Office downloadbare speler op PC/Desktop/Mac op, via de Sky Sports Box Office Android of iOS app of stream het op je NOW Smart Stick of je NOW box.

De Usyk v Joshua 2 rematch is verschillend geprijsd, afhankelijk van wanneer u betaalt. Tot 00:00 BST op de dag voor het gevecht - 19 augustus, betalen degenen in het Verenigd Koninkrijk £ 26,95 en degenen in de Rebublic of Ireland € 31,95 om het gevecht te boeken.

Op de dag van het gevecht - 20 augustus - zal het £26,95 kosten in het Verenigd Koninkrijk en €31,95 in Ierland voor alle "self-service" boekingen, waaronder afstandsbediening en online, maar als je het via de telefoon boekt, betaal je £31,95 in het Verenigd Koninkrijk en €36,95 in Ierland. Er zijn ook extra boekingskosten van £2 als u via een agent boekt.

Vanaf 00:00 BST op 20 augustus wordt de prijs weer de oorspronkelijke prijs van £26,95 en €31,95.

U kunt nu boeken om het Usyk vs Joshua gevecht bij Sky Box Office te zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.