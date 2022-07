Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky heeft een update naar haar Sky Glass TV's gepushed die verschillende nieuwe functies toevoegt en de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot Sky Box Office pay-per-view content.

Je Sky Glass ontvangt de update automatisch. De update voegt de volgende nieuwe functies toe:

Nu de rematch tussen Oleksandr Usyk en Anthony Joshua op 20 augustus wordt uitgezonden op Sky Sports Box Office, kunnen Sky Glass-klanten nu de pay-per-viewwedstrijd en andere Box Office-content in de toekomst kopen.

Spraakherkenning werkt nu ook voor YouTube-content. Netflix en natuurlijk Sky's eigen content is al doorzoekbaar met spraak, nu kunnen de miljoenen video's op YouTube worden gevonden door er simpelweg naar te vragen met Sky Glass.

Commando's als "Hallo Sky, Pocket-lint op YouTube" openen de app en tonen automatisch de zoekresultaten, inclusief onze eigen video's en kanaal.

Als je wilt, kun je ook de stemzoekknop van de afstandsbediening gebruiken zonder "Hello Sky" te hoeven zeggen.

Je hoeft niet langer apart je wachtwoord in te voeren voor de BBC iPlayer en BBC Sounds apps. Zodra je je hebt aangemeld bij de ene app, ben je automatisch aangemeld bij de andere.

Je kunt nu met één klik programma's uit de afspeellijst verwijderen. Tik op de "+"-knop op alles wat je niet wilt.

Er zijn nu negen nieuwe kanalen op Sky Glass: Colors HD, Colors Rishtey, Colors Gujrati, Bloomberg, NBC News Now, GB News, TalkTV, Zee TV, en Zee Cinema. Er zullen er nog meer volgen.

De nieuwe update rolt nu uit naar Sky Glass TV's. Je hoeft niets te doen, de update gaat automatisch.

Geschreven door Rik Henderson.