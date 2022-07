Sky Glass vanaf augustus verkrijgbaar in Ierland

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sky gaat volgende maand zijn Sky Glass all-in-one tv-systeem beschikbaar stellen voor Ierse klanten.

Nadat de met internet verbonden televisie in het Verenigd Koninkrijk al een vaste plaats heeft veroverd, zal Sky Glass op 25 augustus 2022 in Ierland worden gelanceerd.

"Na de enorm succesvolle lancering in het Verenigd Koninkrijk zijn we verheugd om aan te kondigen dat Ierland de tweede markt wordt waar Sky Glass wordt gelanceerd", aldus JD Buckley, CEO van Sky Ireland.

"De lancering van Sky Glass hier markeert een belangrijke mijlpaal in de 25-jarige geschiedenis van Sky in Ierland."

Sky Mobile is onlangs ook in het land gelanceerd, dus de toevoeging van de eigen tv van het merk aan de markt betekent een verdere stap om de aanwezigheid in Eire te vergroten.

Sky Glass levert alle diensten van de omroep via een internetverbinding in plaats van een schotelantenne. Het is een complete entertainmentoplossing in één apparaat, met een 4K HDR-scherm en een Dolby Atmos-geluidssysteem dat in het frame is ingebouwd. Dat omvat upfiring speakers en een subwoofer.

Klanten kunnen verschillende tv-pakketten toevoegen aan hun abonnement, plus streamingdiensten waaronder Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video.

De tv is verkrijgbaar in drie formaten - small (43 inch), medium (55 inch) en 65 (65 inch) - en in verschillende kleuren - oceaanblauw, keramisch wit, racing green, dusky pink of antraciet zwart. Met een afneembaar frontpaneel voor de luidspreker aan de voorzijde kan het toestel nog verder worden aangepast.

Spraakbesturing is ingebouwd in de afstandsbediening en de TV zelf.

Net als in het Verenigd Koninkrijk kunnen klanten in Ierland maandelijks betalen voor Sky Glass. Het begint bij €15 per maand voor het 43-inch model.

Meer informatie vindt u in onze handige gids over Sky Glass.

Geschreven door Rik Henderson.