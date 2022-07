Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Veel Tory-parlementsleden en ministers (huidige en voormalige) hebben zich kandidaat gesteld in de race om de volgende leider van de Conservatieve Partij en dus ook de Britse premier te worden.

Het proces om Boris Johnson als leider en premier te vervangen is begonnen en kan tot begin oktober duren. Er zullen waarschijnlijk verschillende stemrondes volgen om de kandidaten eruit te pikken, waarna de laatste twee het tegen elkaar zullen opnemen en alle Tory-partijleden over de uiteindelijke keuze zullen stemmen.

In de tussentijd wordt er veel gepraat en gediscussieerd, waarbij Sky heeft aangekondigd dat het de procedure zal beginnen met een live tv-debat.

Lees hier hoe je het kunt volgen en wie er meedoen.

Het eerste rechtstreekse tv-debat in de aanloop naar de verkiezing van de volgende leider van de Conservatieven vindt plaats op maandagavond 18 juli 2022.

Het debat over het leiderschap van de Tory-partij vindt plaats in de Sky News-studio's in West-Londen en zal daarom worden uitgezonden op Sky News. Het debat wordt geleid door Kate Burley en er worden vragen gesteld door een virtueel studiopubliek.

U kunt het zien op Sky News via Sky Q, Sky Glass, Virgin Media, BT TV en overal waar het Freeview-kanaal vrij te ontvangen is. Dus eigenlijk op elke tv.

Je kunt het ook streamen via de Sky Go- of Sky News-apps op mobiele apparaten en smart-tv's, of live online via de Sky News-website.

Hier is de huidige lijst van kandidaten in de race om de volgende leider van de Tory-partij en de Britse premier te worden.

Kemi Badenoch - Voormalig staatssecretaris van Lokaal Bestuur, Geloof en Gemeenschappen - parlementslid voor Saffron Walden

- Voormalig staatssecretaris van Lokaal Bestuur, Geloof en Gemeenschappen - parlementslid voor Saffron Walden Suella Braverman - procureur-generaal - parlementslid voor Fareham

- procureur-generaal - parlementslid voor Fareham Jeremy Hunt - MP voor Zuidwest Surrey

- MP voor Zuidwest Surrey Sajid Javid - voormalig minister van Volksgezondheid - parlementslid voor Bromsgrove

- voormalig minister van Volksgezondheid - parlementslid voor Bromsgrove Penny Mordaunt - minister van Staat - parlementslid voor Portsmouth North

- minister van Staat - parlementslid voor Portsmouth North Grant Schapps - minister van Verkeer - parlementslid voor Welwyn Hatfield

- minister van Verkeer - parlementslid voor Welwyn Hatfield Rishi Sunak - voormalig minister van Financiën - parlementslid voor Richmond (Yorks)

- voormalig minister van Financiën - parlementslid voor Richmond (Yorks) Liz Truss - minister van Buitenlandse Zaken - parlementslid voor Zuidwest-Norfolk

- minister van Buitenlandse Zaken - parlementslid voor Zuidwest-Norfolk Tom Tugendhat - parlementslid voor Tonbridge and Malling

- parlementslid voor Tonbridge and Malling Nadhim Zahawi - minister van Financiën - parlementslid voor Stratford-on-Avon

Om in aanmerking te komen om de volgende partijleider en dus premier te worden, moet elke kandidaat de officiële steun hebben van ten minste acht zittende parlementsleden.

Alle parlementsleden van de partij wordt gevraagd hun stem uit te brengen op hun favoriete kandidaat. Wie minder dan 18 stemmen krijgt, wordt geschrapt.

In een tweede stemronde worden kandidaten die minder dan 36 stemmen hebben gekregen, geschrapt. Dit gaat zo door tot er nog maar twee kandidaten over zijn,

Als er nog maar twee kandidaten over zijn, wordt de stemming opengesteld voor alle leden van de Conservatieve Partij. Dit gebeurt via een stemming per brief en levert een winnaar op.

Geschreven door Rik Henderson.