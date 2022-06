Succession seizoen 4: Dit is wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Succession komt terug. De productie van seizoen 4 is begonnen en we zullen eindelijk te weten komen wat de kinderen Roy zullen doen nu ze zijn misleid uit de aandelen van Waystar RoyCo na een poging tot hun eigen staatsgreep.

Maar wanneer wordt het uitgezonden, en wat kunnen we nog meer verwachten van het nieuwste seizoen van een van de populairste shows die er zijn?

Hier is wat we tot nu toe weten over Succession seizoen 4.

Succession werd eind vorig jaar verlengd voor een vierde seizoen, maar gezien de productie pas in juni 2022 begon - zoals bevestigd door het officiële Twitter-account van de show - zullen we het vierde seizoen van Succession pas eind 2022 op zijn minst zien.

Productie van Succession seizoen 4 is begonnen. pic.twitter.com/9sQAncXra0- Succession (@succession) June 27, 2022

Het is vermeldenswaard dat het derde seizoen in première ging in oktober 2021 - na een afwezigheid van twee jaar als gevolg van de pandemie.

Als we een gok zouden moeten doen, denken we daarom dat het dit jaar deel zal uitmaken van HBO's herfstplanning, en opnieuw in oktober zou kunnen uitkomen.

Succession is een origineel van HBO en is in de VS te zien op HBO Max. Een abonnement op HBO Max kost $14,99 per maand zonder advertenties (of $9,99 per maand met advertenties).

Omdat HBO Max niet beschikbaar is in gebieden buiten de VS, zijn er deals gesloten met lokale omroepen. Succession is bijvoorbeeld op Sky in het Verenigd Koninkrijk - net als andere exclusieve inhoud van HBO.

U hebt een abonnement nodig op Sky Q, Sky Glass, BT TV of Virgin Media dat toegang biedt tot Sky Atlantic om de serie te bekijken. U kunt ook betalen voor het lidmaatschap van Now Entertainment om via de service op meerdere apparaten te streamen.

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Het is bevestigd dat er 10 afleveringen in Succession seizoen 4 zullen zitten - net als bij seizoenen 1 en 2.

Seizoen 3 is de enige die afwijkt, die werd ingekort tot negen afleveringen als gevolg van het filmen onder pandemische richtlijnen.

HBO heeft een officiële, korte synopsis van Succession seizoen 4 vrijgegeven: "De verkoop van mediaconglomeraat Waystar Royco aan tech-visionair Lukas Matsson komt steeds dichterbij," onthult het.

"Het vooruitzicht van deze seismische verkoop veroorzaakt existentiële angst en familiale verdeeldheid onder de Roys als ze anticiperen op hoe hun leven eruit zal zien als de deal eenmaal is afgerond. Er ontstaat een machtsstrijd als de familie een toekomst afweegt waarin hun culturele en politieke gewicht ernstig wordt ingeperkt."

Er zijn een aantal manieren om de eerste drie seizoenen van Succession in te halen.

Seizoenen 1, 2 en 3 zijn op aanvraag beschikbaar voor abonnees van HBO Max in de VS en Sky- en Now-abonnees in het Verenigd Koninkrijk.

Als alternatief kunnen alle drie seizoenen online worden gekocht via tal van digitale videodiensten, waaronder Prime Video, Apple TV en Google Play TV & Movies. Je kunt losse afleveringen of hele seizoenen kopen.

En als u liever een fysieke schijf hebt, is seizoen 1 van Succession verkrijgbaar op Blu-ray. Seizoen 2 en 3 zijn echter nooit op BD uitgebracht, hoewel je ze wel alle drie gebundeld in een enkele DVD-pack kunt krijgen.

Het is nog te vroeg om te zeggen of er een vijfde seizoen van Succession gepland is. Op het moment van schrijven was het nog niet bevestigd.

Geschreven door Rik Henderson.