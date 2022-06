Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het medische drama Grey's Anatomy is doorgegaan, lang nadat enkele van de beste personages waren vertrokken. Er is veel gebeurd sinds de dagen van McDreamy en McSteamy, en hoewel veel van de oorspronkelijke castleden er niet meer zijn - afgezien van een korte terugkeer in seizoen 17 - is het programma erin geslaagd om ons allemaal bijna twee decennia lang aan de buis gekluisterd te houden.

Er waren wat twijfels over de toekomst, maar met seizoen 19 bevestigd, gaat de show door. Dit is alles wat we weten over Grey's Anatomy seizoen 19, inclusief wanneer het wordt uitgebracht en hoe je het kunt bekijken als het er is. Je vindt hier ook waar je de vorige seizoenen van Grey's Anatomy (alle 18) kunt bingewatchen.

Het is bevestigd dat Grey's Anatomy seizoen 19 op 6 oktober 2022 in de VS in première zal gaan.

Nieuwe binnenkomende melding!#GreysAnatomy komt 6 okt terug op ABC! pic.twitter.com/bo0cLBnte3- Grey's Anatomy (@GreysABC) June 16, 2022

Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, moeten we normaal gezien iets na de Amerikaanse datum wachten voor het uitkomt. Seizoen 18 landde in de VS op 30 september 2021, om bijna zes weken later in het Verenigd Koninkrijk aan te komen op 10 november 2021.

Als seizoen 19 een vergelijkbaar patroon volgt, zou het rond half november in het Verenigd Koninkrijk kunnen arriveren, maar er is nog niets bevestigd.

Voor degenen in de VS, Grey's Anatomy seizoen 19 zal beschikbaar zijn op ABC wanneer het arriveert. Het zal waarschijnlijk ook worden gestreamd op Hulu, zoals seizoen 18 deed.

Voor degenen in het Verenigd Koninkrijk, Grey's Anatomy seizoen 19 zal waarschijnlijk naar Sky Witness komen wanneer het landt. Je zult dus in staat zijn om ze te bekijken met een Sky of Now abonnement. Er is echter nog niets bevestigd aan de Britse kant.

Het is nog niet bekend hoeveel afleveringen seizoen 19 van Grey's Anatomy zal bieden.

Seizoen 18 telde 20 afleveringen, waarmee de show ook de grens van 400 afleveringen haalde. De meeste seizoenen, met uitzondering van seizoen 17, seizoen 4 en seizoen 1 hadden meer dan 20 afleveringen, dus we zouden verwachten dat seizoen 19 ook rond de 20 zal zitten, hoewel er nog niets is bevestigd.

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

*WAARSCHUWING: SPOILERS VOOR SEIZOEN 18*

Grey's Anatomy seizoen 18 liet verschillende onbeantwoorde vragen achter, dus er is genoeg grond voor seizoen 19 om te behandelen.

Ten eerste, nadat het residentieprogramma in het Grey Sloan ziekenhuis was geschrapt, nam Miranda Bailey ontslag en Richard Webber nam verlof om met zijn vrouw Catherine op vakantie te gaan. Meredith koos ervoor om Bailey over te nemen als chef chirurgie, dus in seizoen 19 zal ze in haar nieuwe rol te zien zijn.

Die nieuwe rol zette echter haar relatie met Dr Nick Marsh op het spel, nadat ze hem had gezegd zonder haar terug te gaan naar Minnesota. Ondanks dat ze hem achtervolgde, kwam ze daar te laat, omdat Marsh al vertrokken leek te zijn. Maar het is toch nog niet voorbij voor hen?

Er zijn ook onbeantwoorde vragen over Dr. Hunt en Dr. Altman die op de vlucht zijn met hun kinderen nadat Hunt was aangegeven bij Bailey voor zijn hulp bij zelfdoding programma. Zullen ze terugkeren, aangezien ze allebei hoofdpersonages zijn?

Er is nog veel meer waar seizoen 19 zich op zal richten, zoals Amelia's relatie met Dr. Kai Bartley en de vriendschap tussen Link en Jo.

Er zijn al een aantal vaste gasten bevestigd voor Grey's Anatomy seizoen 19, waaronder Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey, James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber en Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey.

We verwachten ook dat het volgende terugkeert in seizoen 19:

Kelly McCreary als Dr. Maggie Pierce

Caterina Scorsone als Dr Amelia Shepherd

Camilla Luddington als Dr Jo Wilson

Jake Borelli als Dr. Levi Schmitt

Chris Carmack als Link (Dr Atticus Lincoln)

Anthony Hill als Dr Winston Ndugu

Er zijn een paar personages die gastoptredens zouden kunnen maken, zoals Jesse Williams als Dr Jackson Avery en Sarah Drew als Dr April Kepner, die romantisch herenigd terugkeerden voor de seizoen 18 finale.

Er zijn ook een paar personages waarvan de verschijning in de balans hangt, zoals Scott Speedman als Dr. Nick Marsh, Kim Raver als Dr Teddy Altman en Kevin McKidd als Dr Owen Hunt.

Grey's Anatomy seizoen 18 werd in de VS afgesloten op 26 mei 2022. Je kunt echter alle 20 afleveringen streamen op Hulu, evenals via de ABC-website.

Voor wie in het Verenigd Koninkrijk woont, is seizoen 18 van Grey's Anatomy beschikbaar via Disney+. Je kan alles lezen over Grey's Anatomy seizoen 18 in onze aparte rubriek.

Er zijn 400 afleveringen van Grey's Anatomy om in te halen voor seizoen 19, dat is eigenlijk binge watching heaven. De eerste seizoenen zijn ook uitstekend. We vinden ze zo goed dat we ze zelfs allemaal herbekeken hebben.

Grey's Anatomy seizoenen 1-18 zijn allemaal beschikbaar op Disney+ in het Verenigd Koninkrijk.

In de VS kunt u de seizoenen 1-16 op Netflix bekijken. Seizoen 17 en 18 zijn beschikbaar op Hulu of de website van ABC.

Geschreven door Britta O'Boyle.