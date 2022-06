Hoe Paramount+ in te stellen op Sky Q en Sky Glass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Paramount+ is gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe streamingdienst is de thuisbasis van Star Trek, de tv-serie Halo en nog veel meer shows en films. De dienst is ook gratis voor veel Sky Q- en Sky Glass-klanten.

Voor Sky Cinema-abonnees kost de dienst, die normaal € 6,99 per maand kost, niets extra. Bovendien kun je, als je eenmaal een Paramount+ account hebt geactiveerd via Sky, alle mobiele, web- en tv-apps gebruiken.

Als je geen Sky Cinema-abonnee bent, kun je nog steeds Paramount+ bekijken via de app op je Sky-toestel.

Hier lees je hoe je dit instelt.

Paramount+ is nu beschikbaar op zowel Sky Q als Sky Glass. Om het in te stellen, kunt u de app vinden in de Apps sectie van de homescree of gebruik spraak door "Paramount Plus" te zeggen tegen uw voice remote of, op Sky Glass, de microfoon van de TV (door eerst "Hello Sky" te zeggen).

Eenmaal geopend, biedt de app twee opties:"Get Paramount+" en"Sign in with Paramount+".

Als je een Sky Cinema abonnee bent, klik je op"Get Paramount+". Als je alleen een apart abonnement op Paramount+ wilt, ga dan naar paramountplus.com, maak een account aan, ga terug en klik op de andere optie om je inloggegevens in te voeren.

Sky gebruikers die klikken op"Get Paramount+" zullen getrakteerd worden op een scherm met een QR code om te scannen met een tablet of telefoon. Er is ook een webadres als u liever een pc gebruikt. Dit brengt u naar een Sky.com pagina waar u Paramount+ kunt activeren met behulp van uw Sky ID.

Eenmaal gedaan, wordt u vervolgens doorverwezen naar Paramount+ zelf om uw gratis account aan te maken.

Ga terug naar uw Sky toestel, open de Paramount+ app opnieuw en klik deze keer op"Aanmelden met Paramount+".

Voer uw nieuwe gegevens in en u kunt aan de slag. U kunt ook profielen aanmaken voor het hele gezin, inclusief leeftijdsgebonden profielen voor kinderen.

Helaas kun je geen Paramount+ account koppelen aan je Now abonnement, zelfs niet als je een Cinema lidmaatschap hebt.

Dankzij een deal tussen Sky en Paramount kun je echter wel een heleboel nieuwe films van Paramount streamen.

Geschreven door Rik Henderson.