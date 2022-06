Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Syfy-kanaal krijgt in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe naam: Sky Sci-Fi, terwijl de zender ook zijn aanbod vernieuwt.

Vanaf 26 juli 2022 wordt de zender, die eigendom is van Sky's moederbedrijf Comcast (via NBCUniversal), toegevoegd aan Sky's eigen zenderaanbod.

Nieuwe programma's die in de startweek en -maand naar Sky Sci-Fi komen, zijn onder meer de Britse première van SurrealEstate, een paranormale serie met Schitt's Creek's Tim Rozon en Sarah Levy in de hoofdrollen, plus de tv-serie Day of the Dead, gebaseerd op de horrorfilmreeks van George A Romero.

Klassieke programma's zullen ook op het nieuwe kanaal te zien zijn, met Star Trek, Stargate en Quantum Leap als een van de vele grote shows die beschikbaar zullen worden gesteld. De miniseries van Stephen King's It en Salem's Lot zijn ook aangekocht, evenals films zoals Bullet Train Down, Thor: God of Thunder en Bram Stoker's Dracula.

Veel series zullen ook beschikbaar zijn om te bingen als box sets on demand.

"Van ruimteavonturen tot futuristische fantasy: Sky Sci-Fi voegt zich bij de reeks genremerken die het afgelopen jaar zijn gelanceerd en biedt de kijker een nieuw universum om te verkennen", aldus Zai Bennett, managing director content van Sky UK and Ireland.

"De rebranding maakt het makkelijker voor mensen om precies te vinden wat ze willen, met fanfavorieten, een veelheid aan content op aanvraag, evenals een uitbarsting van spannende nieuwe shows voor sci-fi fanaten."

Het Sky Sci-Fi kanaal zal beschikbaar zijn op Sky Q en Sky Glass op 152 in de EPG. Het kanaal zal ook te ontvangen zijn via de Now-dienst van Sky en Virgin Media (op kanaal 138).

Geschreven door Rik Henderson.