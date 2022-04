Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Sky zijn Sky Glass all-in-one TV lanceerde, onthulde het ook de Sky Stream puck - een kleine set-top-box die het mogelijk maakt om naar meerdere kamers te kijken voor Sky Glass-klanten.

De puck kan worden aangesloten op een tv elders in huis en biedt de volledige Sky Glass-interface en streamingeigenschappen op het extra toestel.

Tot dusver was de puck echter alleen beschikbaar voor Sky Glass-klanten, die het speciale tv-systeem nodig hadden om te kunnen werken. Daar komt binnenkort verandering in.

Sky heeft aangekondigd dat de Sky Stream puck ook beschikbaar zal zijn als een standalone-apparaat, voor degenen die niet over de satelliet-aangedreven Sky Q-service willen of kunnen beschikken, maar toch een volledige Sky TV-ervaring willen op hun bestaande televisies.

Hier is alles wat je erover moet weten.

4K HDR

Dolby Atmos

Sky TV, Netflix, Disney+, Apple TV+

BBC iPlayer, ITV Hub (wordt binnenkort ITVX), All 4, My5

De Sky Stream puck is een relatief klein, met internet verbonden kastje dat je via HDMI op je tv aansluit en dat momenteel kan worden gebruikt als uitbreiding van Sky Glass - de tv die Sky zelf verkoopt.

Het kan via bekabelde of wifi-breedband verbinding maken met je router en tot 4K HDR-video en Dolby Atmos-audio streamen.

Er kunnen maximaal zes Sky Stream pucks worden gebruikt in hetzelfde huishouden, samen met maximaal drie Sky Glass tv's. Een puck wordt geleverd met een eigen spraakafstandsbediening en de gebruikersinterface is identiek aan die van Sky Glass.

Dat betekent dat je live en on-demand tv kunt kijken van Sky en veel partners, waaronder Netflix, Apple TV+ en Disney+. De content van de partnerstreamingdiensten wordt geïntegreerd in de eigen programmering van Sky op het homescreen en in de menu's.

Momenteel rekent Sky £50 voor elke Sky Stream puck die je aan je setup toevoegt.

Het is nog niet bekend hoeveel de puck als standalone product in rekening zal worden gebracht, noch wat de prijzen zijn voor live en on-demand content wanneer de Sky Stream puck alleen wordt gebruikt.

Afmetingen: 108 x 18 x 108mm

De Sky Stream puck is een vrij eenvoudig apparaat dat is ontworpen om gemakkelijk door de gebruiker te worden ingesteld, in plaats van dat een volledige installatie nodig is.

Hier zijn de uitgangen:

1 x HDMI 2.1

Ethernet poort

Wi-Fi

230V AC poort

Zoals hierboven uitgelegd, heeft de Sky Stream puck dezelfde gebruikersinterface als Sky Glass. Dat betekent dat het verschilt van Sky Q in die zin dat het opent naar een homescreen in plaats van live TV. Sky Q opent bijvoorbeeld naar het homescreen, maar met een live-tv-box in de linkerbovenhoek - dat heb je niet op de Sky Stream-puck.

Het verschilt ook van Sky Q omdat het geen programma's kan opnemen. In plaats daarvan krijg je een afspeellijstbalk op het beginscherm waarin je huidige of toekomstige programma's en films kunt vastzetten door op de knop Afspeellijst op de afstandsbediening te drukken.

Je kunt dan de catch-up of on demand versie van die show bekijken als die beschikbaar is door erop te klikken.

Spraakbediening en zoeken is ook beschikbaar op de Sky Stream puck. Je hebt hiervoor de afstandsbediening nodig, aangezien deze niet beschikt over de ingebouwde microfoon die je wel krijgt bij Sky Glass.

Omdat de Sky Stream puck een internetverbinding nodig heeft om te werken, heb je minimaal een 10Mb/s breedbandverbinding nodig.

Voor de beste verbinding - om bijvoorbeeld 4K HDR-films of sport te bekijken - wordt aangeraden dat u minimaal 30Mb/s breedband nodig heeft.

De Sky Stream puck is nu beschikbaar voor bestaande en nieuwe Sky Glass klanten.

Hij zal "later dit jaar" als standalone product worden uitgebracht.

Geschreven door Rik Henderson.