We Own This City releasedatum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinner je je de fenomenale serie The Wire nog? Het is misschien 20 jaar (ja, echt) geleden sinds de eerste aflevering van The Wire arriveerde, maar het wordt nog steeds door velen beschouwd als een van de beste tv-programma's en nu zijn de schrijvers terug met een miniserie genaamd 'We Own This City'.

Gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van Baltimore Sun-reporter Justin Fenton, is We Own This City beschreven als het dichtst bij een vervolg op The Wire. Hier is alles wat je moet weten, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het uit is en we hebben zelfs toegevoegd hoe je The Wire kunt bekijken onderaan.

25 april 2022, in de VS

We Own This City wordt op 25 april 2022 in de VS uitgebracht op HBO Max , dus het wachten is niet lang meer op die in de Verenigde Staten.

Voorlopig is er geen releasedatum voor het VK, hoewel Sky en HBO een samenwerking hebben die loopt tot 2024.

Deze deal geeft Sky rechten om de eerste en huidige HBO-shows uit te zenden in het VK en andere Europese landen, dus het is waarschijnlijk dat We Own This City op Sky zal worden uitgebracht. Het is nog niet bekend of het tegelijkertijd met de VS zal zijn - wat het geval was bij sommige shows zoals Game of Thrones - of dat het een latere datum zal zijn.

Voor degenen in de VS, je kunt We Own This City bekijken op het HBO Max-streamingplatform, dat $ 9,99 per maand kost . Het is vanaf 25 april 2022 te zien.

Voor degenen in het VK, zoals we hierboven vermeldden, is er momenteel geen vaste releasedatum, hoewel wordt verwacht dat We Own This City Sky eerder zal bereiken op basis van de Sky- en HBO-deal. Als dit het geval is, heb je een Sky-abonnement nodig om het te bekijken , of een NOW Entertainment-abonnement .

We Own This City is een HBO Original Limited Series die uit zes delen zal bestaan. Het is op dit moment niet bekend hoe lang de afleveringen zullen duren.

Ja, HBO heeft een teaser van We Own This City uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

We Own This City is gebaseerd op het gelijknamige boek van Baltimore Sun Reporter Justin Fenton. Het ziet de makers van The Wire, David Simon en George Pelecanos, terug in Baltimore im 2015, die het verhaal vertellen van de corruptie binnen de politie van de stad, met de man (Sgt. Wayne Jenkins) die de drugs- en misdaadcrisis in de stad moet oplossen. het werkt in plaats daarvan in het voordeel van hem en zijn eenheid.

De officiële synopsis van de show zegt dat We Own This City "de corruptie en morele ineenstorting zal behandelen die een Amerikaanse stad overkwam waarin het beleid van drugsverbod en massa-arrestatie werd verdedigd ten koste van feitelijk politiewerk".

De trailer toont ondertussen een drugsaanval onder leiding van Sgt. Wayne Jenkins (Jon Bernthal) die het hoofd is van "een eenheid in burger die volledig schurkenstaten werd en begon te jagen en zowel burgers als drugsdealers te beroven", wat je ziet gebeuren. We gaan niet liegen, we zijn opgewonden.

Er zijn een aantal van The Wire's cast in We Own This City. Hier is echter de castlijst:

Sergeant Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Behandel Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Thaddeus Street

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Touré - Nathan Corbett

Gordan Hawk - Dienblad Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Leo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Hoewel We Own This City en The Wire op geen enkele manier verwant zijn in termen van verhaallijn, delen ze dezelfde maker en hebben ze ook een aantal cast-overeenkomsten, zoals we hierboven vermeldden.

Je hoeft The Wire niet te hebben gezien om de verhaallijn van We Own This City te begrijpen, maar The Wire is briljant, dus als je het nog niet hebt gezien, is het zeker de moeite waard om te kijken, en als je dat wel hebt gedaan, kan het geen kwaad om te kijken weer toch?

In de VS zijn alle seizoenen van The Wire te bekijken via HBO Max.

In het VK kun je alle seizoenen van The Wire bekijken via Sky On Demand en NOW, als je de relevante abonnementen hebt.

Geschreven door Britta O'Boyle.