Sky laat dit seizoen F1 zien in 4K HDR, zo lijkt het

(Pocket-lint) - De F1-dekking van Sky zal dit seizoen schijnbaar in Ultra HD en HDR zijn, te beginnen met de Grand Prix van Bahrein van vrijdag 18 maart 2022.

Het wordt vermeld in het F1-gedeelte van het Sky Q -menusysteem onder "F1 in Ultra HDR", samen met de beschrijving "... met adembenemende Ultra HDR is er een nieuwe manier om het opwindende 2022 F1-seizoen te bekijken".

We hebben Sky om bevestiging gevraagd omdat we nog niets officieels hebben gehoord over de introductie van HDR in F1-dekking voor dit seizoen .

Pocket-lint was eerder verteld dat F1 een van de sporten op de lijst was die de verbeterde beeldstandaard zou kunnen krijgen na Premier League-voetbal, maar niet wanneer dat zou kunnen gebeuren.

We hebben ook nog niet ontdekt of het in "Ultra HDR" op Sky Glass zal zijn.

Sky gebruikt de Hybrid Log Gamma (HLG) vorm van HDR voor zijn huidige programmering. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in de uitzendingen van Sky Sports aan het begin van het huidige Premier League-seizoen afgelopen augustus.

Je hebt een Sky Q nodig die HDR-signalen kan verzenden naar een 4K HDR-tv die ook het HLG-formaat ondersteunt, dat je hier kunt vinden , of een Sky Glass-televisie. U hebt ook een Ultra HD-add-on nodig voor uw respectievelijke abonnement.

Hopelijk wordt het hele F1 2022-seizoen in de standaard uitgezonden. We updaten als we meer horen.

Geschreven door Rik Henderson.