Peacemaker seizoen 1: Hoe de Suicide Squad spin-off te bekijken

(Pocket-lint) - Zonder James Gunn was The Suicide Squad misschien nooit gemaakt - de eerste film, met in de hoofdrol Will Smith, was eerlijk gezegd een hoop oude rotzooi. De Guardians of the Galaxy-regisseur veranderde het vervolg echter in een buitengewoon donkere komedie met een geweldige cast en veel echte buiklach, waardoor de franchise nieuw leven werd ingeblazen.

Nu heeft hij ons een spin-off tv-serie gebracht, Peacemaker, met de voortdurende avonturen van het gelijknamige personage gespeeld door John Cena. Gunn heeft seizoen 1 zelf geschreven en geregisseerd en hoewel het al in de VS is vertoond, kun je het binnenkort ook in het VK inhalen.

Hier vindt u alles wat u erover moet weten, inclusief waar u het kunt bekijken en meer.

Peacemaker ging in de VS in première op HBO Max op januari 2022, met de laatste aflevering op 17 februari.

Sky heeft sindsdien aangekondigd dat het de serie ook naar het VK brengt, zodat Sky en Now -klanten kunnen kijken op het Sky Max-kanaal of via on demand.

Alle afleveringen zijn beschikbaar vanaf 22 maart 2022. Nu hebben klanten een Entertainment-lidmaatschap nodig.

Zoals hierboven vermeld, kunnen Amerikaanse kijkers seizoen 1 van Peacemaker bekijken op HBO Max .

In het VK zal het beschikbaar zijn op Sky Max, zodat kijkers met toegang tot dat kanaal en de on-demanddiensten van Sky het kunnen bekijken. Dat omvat Sky Q- , Sky Glass- , Now- en Virgin TV- klanten (met het Mix TV-pakket of hoger).

Er zijn acht afleveringen van Peacemaker seizoen 1, die elk tussen de 38 en 47 minuten duren.

Waarschuwing: Spoilers vooruit!

Als je The Suicide Squad nog niet hebt gezien, raden we je aan eerst die te gaan kijken en dan hier terug te gaan.

Peacemaker pikt de film op, of in ieder geval de Easter Egg-clip tijdens de aftiteling. WWE-ster John Cena keert terug om de gelijknamige hoofdrol te spelen en de eerste aflevering speelt zich af kort nadat hij is hersteld van de schijnbaar dodelijke verwondingen die hij heeft opgelopen door Bloodsport.

Het vertelt gedeeltelijk het oorsprongsverhaal van Peacemaker, terwijl het ook de ijdele antiheld op een missie stuurt om een nieuwe wereldwijde dreiging uit te schakelen.

Je moet absoluut The Suicide Squad kijken voordat je Peacemaker aanpakt. De serie volgt direct op de film.

Je moet waarschijnlijk ook de eerste Suicide Squad-film kijken. Peacemaker zit er niet in, maar er zijn wat achtergronddingen die belangrijk kunnen zijn. Het is echter lang niet zo goed, helaas.

Er is zeker...

HBO heeft een tweede seizoen van Peacemaker geschreven, dat James Gunn zelf waarschijnlijk zal regisseren: "[het is [een van de echte hoogtepunten van mijn leven, zowel professioneel als anderszins", zei hij.

Geschreven door Rik Henderson.