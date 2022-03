Hoe Duel te bekijken: Hamilton vs Verstappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Formule 1-seizoen 2021 kende zeker zijn drama en zelfs nadat het seizoen was afgelopen, ging het drama door. Een controversiële laatste ronde waarin Lewis Hamilton van Mercedes een recordbrekende 8e wereldtitel verloor van Red Bull's Max Verstappen, is al maanden het gesprek van de dag in de sport sinds het gebeurde.

Netflix's Drive to Survive seizoen 4 komt uit op 11 maart en zal ongetwijfeld enkele van de gebeurtenissen behandelen, hoewel Max Verstappen deze keer weigerde deel te nemen aan de serie, wat suggereert dat er enkele onbeantwoorde vragen zullen zijn.

Maar maak je geen zorgen, er is nog een documentaire die belooft het verhaal te vertellen van een van de meest opmerkelijke F1-seizoenen in de geschiedenis. Dit is alles wat je moet weten over Duel: Hamilton vs Verstappen, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het wordt uitgebracht en wat het belooft te onthullen.

Duel: Hamilton vs Verstappen is een tweedelige documentaire, waarvan de eerste aflevering wordt uitgezonden op Sky Sports Main Event op zondag 6 maart 2022 om 19:00 GMT. Het zal daarna On Demand beschikbaar zijn.

Aflevering twee van de documentaire wordt vertoond op 13 maart 2022 om 19:00 GMT.

Duel: Hamilton vs Verstappen is een Sky Original-productie. Het is beschikbaar om te bekijken op het Sky Sports Main Event-kanaal zoals hierboven vermeld, waarvoor een Sky Sports-abonnementspakket in het VK vereist is.

Sky Sports-klanten vinden het op Channel 401. Als je geen Sky Sports-pakket hebt, kun je de documentaire niet bekijken, tenzij je NU een Sky Sports-pas koopt.

Onthoud dat Drive to Survive seizoen 4 op 11 maart op Netflix verschijnt en hoewel het anders zal zijn dan de Sky-documentaire, zal het waarschijnlijk een deel van het verhaal vertellen als een Sky Sports-pakket voor jou niet beschikbaar is.

Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen-documentaire belooft een verslag uit de eerste hand te geven van de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen van degenen die het uit de eerste hand hebben meegemaakt.

De tweedelige serie schetst de gebeurtenissen van het F1-seizoen 2021 waarin Verstappen Hamilton naar de wereldtitel sleepte, met exclusieve interviews van Verstappen zelf, evenals het Sky Sports Formule 1-team dat getuige was van de gebeurtenissen.

Er zijn interviews met respectievelijk de teamleiders van Red Bull en Mercedes, Christian Horner en Toto Wolff, evenals analyses van voormalige Formule 1-wereldkampioenen, F1-journalisten en Sky Sports-experts.

Dat is er inderdaad - het duurt twee volle minuten en het ziet er erg spannend uit. Je kunt het hier bekijken.

Geschreven door Britta O'Boyle.