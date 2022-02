Wat is SkyShowtime en waar kun je het krijgen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Comcast, het bedrijf dat eigenaar is van Sky , heeft een joint venture aangekondigd met ViacomCBS om een nieuwe streamingdienst in Europa te lanceren.

SkyShowtime zal bij de lancering later dit jaar premièrefilms en tv-shows aanbieden aan meer dan 90 miljoen huishoudens.

Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

SkyShowtime is een nieuwe streamingdienst van Comcast en ViacomCBS.

Het zal later in 2022 op 22 Europese markten worden gelanceerd na volledige goedkeuring van de regelgevende instanties.

Hoewel de plannen nog vroeg zijn, hebben de gezamenlijke eigenaren onthuld dat SkyShowtime meer dan 10.000 uur aan inhoud zal bevatten "in alle genres en doelgroepcategorieën". Dit omvat gescripte drama's, kinderen en familie, belangrijke franchises, premièrefilms, lokale programmering en documentaires.

Naast de Sky Group bezit Comcast een enorme reeks Amerikaanse tv-zenders, waaronder NBC, MSNBC, CNBC, USA Network, Syfy, Bravo en E!. Het is ook eigenaar van Universal Pictures.

ViacomCBS heeft ook een groot tv-kanaalportfolio, niet in de laatste plaats CBS, The CW, MTV, Nickelodeon, Comedy Central en Showtime - vandaar het tweede deel van de naam van de nieuwe dienst. Het is ook eigenaar van Paramount Pictures.

Samen kunnen ze enorm veel content bieden, dat is zeker.

SkyShowtime zal beschikbaar zijn in de volgende Europese landen:

Albanië

Andorra

Bosnië-Herzegovina

Bulgarije

Kroatië

Tsjechië

Denemarken

Finland

Hongarije

Kosovo

Montenegro

Nederland

Noord-Macedonië

Noorwegen

Polen

Portugal

Roemenië

Servië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Er zijn momenteel geen plannen om het in het VK, Ierland, Duitsland of Italië te lanceren - eigenlijk overal waar Sky TV al beschikbaar is. Paramount+ van ViacomCBS komt dit jaar echter ook naar Sky-services.

Inhoud van Comcast's Peacock-service is nu ook beschikbaar op Sky.

De prijzen voor SkyShowtime worden "op een later tijdstip bekendgemaakt".

Geschreven door Rik Henderson.