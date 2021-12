Apple TV+ nu beschikbaar op Sky Q en Sky Glass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals eerder dit jaar aangekondigd, arriveert Apple TV+ vandaag, dinsdag 14 december 2021, op Sky Q-boxen en de Sky Glass TV.

Geïntegreerd in de Sky TV-ervaring, verschijnen Apple Originals en andere TV+-inhoud op uw Sky Q- of Sky Glass- startpagina en zijn ze ook beschikbaar via een speciale app op de apps-rail. De topkeuzelijst bevat ook Apple Originals naast Skys eigen programmering en shows van andere streamingdiensten waarop u zich kunt abonneren.

Sky zal binnenkort ook Apple TV+-inhoud opnemen in zijn spraakgestuurde zoekfunctie, zodat je shows zoals Ted Lasso en The Morning Show kunt oproepen door op de spraakknop op je afstandsbediening te drukken of via de ingebouwde stem van Sky Glass erkenning.

Sky Glass-bezitters kunnen ook Apple TV+-programmas en -films afspelen.

Sky Go verschijnt volgend jaar op Apple TV-boxen.

Naast de app en service van Apple krijgen Sky Glass-klanten vanaf morgen, 15 december, ook toegang tot Peacock-content, evenals Global Player - een audio- en muziekstreamingservice - die deze week ook wordt uitgerold.

Apple TV+ is beschikbaar voor £ 4,99 per maand . Klanten worden rechtstreeks door Apple gefactureerd.