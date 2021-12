Sky Glass-update verbetert de afspeellijst- en herstartfuncties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft een update naar zijn Sky Glass TV gepusht die de afspeellijst- en herstartfuncties verbetert.

In tegenstelling tot Sky regelmatige,-satelliet gestuurde hardware s, Sky Glass heeft geen opname functionaliteit. In plaats daarvan kunt u een "afspeellijst" maken met programmas die u later wilt bekijken. Deze worden via internet gestreamd in plaats van op het apparaat zelf te worden opgeslagen.

Dit systeem had zijn critici in de begindagen van de tv, maar is aangepast om soepeler en intuïtiever te werken. De afspeellijstrail op de startpagina speelt nu bijvoorbeeld meteen een show of film af, in plaats van de gebruiker naar een showcentrum te brengen. Als het momenteel op live-tv is, wordt het ook onmiddellijk opnieuw opgestart zonder dat u extra stappen hoeft te doorlopen om het bij het begin te laten beginnen.

De rail bevat ook alles wat je al bent begonnen, met een blauwe lijn onder de show die aangeeft waar je was gebleven. Als u erop klikt, begint u meteen vanaf dat punt. Sky werkt aan een verdere update voor de gebruiker om shows en films van deze rail te verwijderen.

Er zijn ook wijzigingen in de manier waarop live en toekomstige shows in de afspeellijst worden weergegeven. Voeg een programma toe dat nog moet worden uitgezonden en het verschijnt pas in je Play now-rail als het daadwerkelijk live is. En voeg een liveshow toe en deze verschijnt meteen zodat je meteen kunt beginnen.

Herstartwijzigingen omvatten een nieuwe rail in de tv-gids die bovenaan elke categorie verschijnt. Op die manier kunt u alle programmas zien die momenteel actief zijn en die u vanaf het begin opnieuw kunt starten.

BBC-content kan nu ook opnieuw worden gestart door op de rode knop te drukken wanneer je op een BBC-kanaal bent en op Restart te drukken wanneer het in het rechtermenu verschijnt.