Apple TV+ wordt gelanceerd op Sky Glass en Sky Q

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple TV+ wordt later dit jaar gelanceerd op Sky Glass en Sky Q , een nieuwe aankondiging van Sky en Apple heeft onthuld, waarmee het bedrijf een reeks grote streamingdiensten beschikbaar heeft op zijn platform in het VK.

Het betekent dat Apple TV+ de komende maanden zowel op Sky Glass als op Sky Q beschikbaar zal zijn, hoewel beide bedrijven nog geen exacte datum hebben gegeven.

In een beweging die ook Apple TV-klanten zal plezieren, zullen Sky-klanten in het VK medio 2022 ook toegang hebben tot Sky Go op de settopbox-apparaten van Apple, vermoedelijk waardoor ze de Sky Mini Box in het proces kunnen dumpen als ze dat willen gewoon een aanbod op aanvraag.

Sky Glass is het nieuwe streaming-tv-platform zonder schotel en zonder doos. Sky Q is de premium set-top-box van het merk, die nu wordt aangeboden aan alle nieuwkomers op Sky TV.

Apple TV+, dat naast Netflix en Amazon Prime Video steeds meer fans krijgt, heeft de laatste tijd een boost gekregen met hitshows zoals Ted Lasso en het tweede seizoen van de Morning Show met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon.

"Met de toevoeging van Apple TV+ kunnen onze klanten nu genieten van fenomenale shows zoals The Morning Show, Trying en Ted Lasso, samen met onze eigen bekroonde Sky Originals, en de beste inhoud en apps van onze partners, allemaal op Sky Glass, de TV streamen vanuit Sky, of Sky Q, onze marktleidende Sky-box", zei Dana Strong, Group Chief Executive van Sky, in een verklaring aan Pocket-lint.

Deze aankondiging maakt deel uit van een bredere overeenkomst tussen Comcast Corporation en Apple, waardoor Apple-content klanten over het wereldwijde netwerk van Comcast zal bereiken, en Xfinity TV in de VS en Sky-klanten ook toegang krijgen tot hun programmas op Apple TV-apparaten.