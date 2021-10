Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft een beetje plezier deze Halloween. Naast het hosten van een verzameling klassieke horrorfilms, heeft het enkele spookachtige commandos voorgesteld die je aan je Sky Q-box of Sky Glass TV kunt vragen.

Een selectie van horrorfilmcitaten is beschikbaar om beide te proberen, via de stemafstandsbediening op Sky Q of rechtstreeks via Sky Glass. Omdat de nieuwe tv van Sky spraakherkenning in de set heeft ingebouwd, hoeft u alleen maar "Hallo, Sky" toe te voegen voor elk van de aanhalingstekens.

Hier zijn een paar citaten en op Halloween gebaseerde zinnen om te proberen:

"Halloween."

"Maken me bang."

"Maak me bang."

"Hier is Johnny!"

"Candyman! Candyman! Candyman!"

"We gaan je halen!"

"Ik ben een weerwolf."

"Ik ben Patrick Bateman."

Sky Glass is een alles-in-één-tv met een ingebouwd Dolby Atmos-geluidssysteem. Het biedt ook toegang tot alle Sky-kanalen, on-demand content en services zonder dat een schotelantenne nodig is.

Dat omvat veel shows, films en sportevenementen in 4K HDR. Je hebt alleen een fatsoenlijke breedbandverbinding nodig.

