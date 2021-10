Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky Glass is een service van Sky die in oktober 2021 werd gelanceerd. In tegenstelling tot het vlaggenschipproduct van het bedrijf - Sky Q , waarvoor een schotelantenne en een aparte Sky Q-box nodig zijn die u op uw afzonderlijke tv aansluit, combineert Sky Glass de schotel, de doos en de tv tot één product.

Hier is alles wat u moet weten over Sky Glass, inclusief wat het is, wat het biedt, hoeveel het kost en hoe het verschilt van Sky Q.

squirrel_widget_6134140

Sky Glass is in wezen een tv waarin de services van Sky zijn ingebouwd. Sky noemt het "de slimmere tv" en daarmee kun je elk kanaal, elke show en elke app streamen via wifi.

Er is geen schotelantenne nodig, geen aparte box en ook geen aparte tv. In plaats daarvan is Sky Glass ontworpen als het hele pakket.

De tv is CO2-neutraal en heeft vierkante randen en een aluminium constructie met een standaard in bijpassende kleur. Er zijn vijf kleuropties beschikbaar: antracietzwart, oceaanblauw, racegroen, oudroze, keramiekwit. Ze worden allemaal geleverd met een afstandsbediening met bijpassende kleuren.

De Sky Glass-tv is verkrijgbaar in drie formaten: 48-inch, 55-inch en 65-inch.

Er is een Quantum Dot QLED-paneel dat de show uitvoert met gezoneerde full-array-achtergrondverlichting, een Ultra HD-resolutie en ondersteuning voor Dolby Vision , evenals HDR 10 en HLG. Er zijn drie HDMI 2.1-poorten, waarbij eARC en CEC worden ondersteund.

Sky heeft de Sky Glass-tv gebouwd met Philips TP Vision en het zei dat het de tv regelmatig naar het nieuwste model zal vervangen.

Qua audio heeft de Sky Glass TV zes ingebouwde luidsprekers, met een 3.1.2-kanaals opstelling met drie naar buiten gerichte luidsprekers, een centrale subwoofer en twee naar boven gerichte luidsprekers. Het ondersteunt 360-graden Dolby Atmos .

De Sky Glass-tvs kunnen afzonderlijk worden gekocht, met een financieringsovereenkomst van 0 procent via Sky, hoewel naast dit bedrag ook een Sky-abonnementspakket vereist is.

Het 43-inch Sky Glass TV-model kost alleen £ 649 - of vanaf £ 13 per maand gedurende 48 maanden, het 55-inch model kost £ 849 alleen - of £ 17 per maand gedurende 48 maanden, en de 65- inch-model kost alleen £1049, of £21 per maand gedurende 48 maanden . Ze worden allemaal geleverd met een garantie van twee jaar en er is ook een optie van 24 maanden.

In termen van volledige Sky Glass-abonnementskosten, kijk je naar een minimum van £ 39 per maand – inclusief de £ 13 per maand voor de tv en £ 26 per maand voor het Sky Ultimate TV-pakket. Voor deze prijs krijg je de 43-inch Sky Glass-tv met Netflix en Sky Entertainment. Als u bijvoorbeeld het 55-inch model zou willen, zouden deze maandelijkse kosten £ 43 per maand zijn, terwijl het 55-inch model £ 47 per maand zou zijn. Dit is voor 48 maanden.

Voor £ 62 per maand kun je de Sky Glass 43-inch tv krijgen met Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix en Sky Cinema. Dit zou oplopen tot £ 66 per maand voor het 55-inch model en £ 70 per maand voor het 65-inch model. Nogmaals, dit is voor 48 maanden.

Ondertussen krijg je voor £ 70 per maand de Sky Glass 43-inch tv met Sky Sports, BT Sport, Netflix en Sky Entertainment. Dit zou oplopen tot £ 74 per maand voor het 55-inch model en £ 78 per maand voor het 65-inch model, gedurende 48 maanden.

Voor alle Sky Glass-abonnementen geldt een aanbetaling van £ 10, en u moet er ook rekening mee houden dat u breedband nodig heeft. Multi-room via de Sky Stream Puck is ook beschikbaar, maar kost £ 10 extra per maand.

De Sky Stream Puck is een aparte box die naast Sky Glass verkrijgbaar is. Een beetje zoals de Sky Q-minibox, is de Sky Stream Puck een tweede streamingbox, die Sky multiroom mogelijk maakt, zoals hierboven kort vermeld. Er kunnen maximaal zes pucks worden toegevoegd aan de Sky Glass TV.

Dat betekent dat als je een andere tv in de slaapkamer hebt - of vijf slaapkamers - bijvoorbeeld, de Sky Stream Puck je in staat zal stellen om Sky-services op die tv te hebben als je Sky Glass beneden hebt.

Als alternatief kunt u kiezen voor de kleine Sky Glass-tv in een slaapkamer en een puck beneden in de woonkamer plaatsen, zodat Sky-services zonder Sky-box op een huidige tv mogelijk zijn.

Omdat Sky Glass bedoeld is als een volledig pakket - doos, schotelantenne en tv in één, heb je veel minder nodig dan wat je nodig hebt voor Sky Q.

Je hebt wel nog steeds een actieve internetverbinding nodig. Dit hoeft niet via Sky te zijn, maar voor één Sky Glass is een minimale snelheid van 11 Mbps vereist en voor multiroom minimaal 30 Mbps.

Sky Q vereist een satellietschotel, een aparte Sky Q-box en een tv om de Sky Q-box op aan te sluiten, terwijl Sky Glass alles in één product heeft. De inhoud die op beide platforms beschikbaar is, is hetzelfde, hoewel de interfaces anders zijn.

Beide bieden multiroom-functionaliteit via respectievelijk de Sky Q-minibox of Sky Stream Puck.

Sky Glass is vanaf 18 oktober verkrijgbaar in de UK.

Ja. Sky heeft gezegd dat de Sky Glass-service in 2022 zal verbeteren met de lancering van een 4K-slimme camera die een reeks services voor het hele gezin zal ontgrendelen. Sky heeft gezegd dat het de manier waarop we thuis chatten, games spelen, sporten en entertainment delen zal veranderen.