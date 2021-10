Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft zojuist Glass onthuld, zijn no-dish, no-box-tv, compleet met ingebouwde Sky-services. Wat dacht je van een alles-in-één pakket?

De streaming- en contentprovider organiseert vandaag, donderdag 7 oktober, een bumperevenement in Londen om zijn toekomstplannen te onthullen, maar de officiële pagina ging live voordat het evenement begon. Hier is de korte samenvatting.

Sky Glass zal verkrijgbaar zijn in drie maten: S, een 43-inch tv; M, op 55-inch; en L, op 65-inch - voor verschillende kamers en huizen. Het is een QLED-paneel, geen OLED, wat betekent dat het paneel van Samsung komt - maar de tv is eigenlijk gemaakt door TP Vision (dwz Philips).

Het Glass TV-toestel wordt ook helemaal designer-achtig, want verkrijgbaar in verschillende kleuren: antracietzwart, oceaanblauw, racegroen, oudroze, keramiek wit.

Glass blijft bij zijn one-box-for-all-oplossing en bevat zes luidsprekers en een woofer, die 360-graden Dolby Atmos-geluid leveren - waardoor er geen soundbar-toevoeging nodig is en, vermoedelijk, een deel van de reden waarom de tv zelf zo dik is met opzet.

Glass vertegenwoordigt de eerste keer dat Sky een schotelvrije oplossing biedt voor Britse huizen - met services hier die allemaal via streaming via een breedbandverbinding lopen.

Maar dat betekent niet dat er een einde komt aan de traditionele schoteldiensten van het bedrijf. Wil je geen alles-in-één tv-oplossing dan blijft Sky Q een settopbox-optie, die je aan elke bestaande tv kunt koppelen. Het is misschien niet zon nette oplossing voor uw huis.

In termen van prijsstelling wordt Sky Glass geadverteerd als "vanaf £ 13 per maand". Maar dat is voor de 43-inch tv, als een renteloze lening over 48 maanden. En je kunt Glass niet hebben zonder een Sky Ultimate TV-pakket, dat nog eens £ 26 per maand is.

We zullen dit nieuws updaten met meer informatie rechtstreeks van Skys "Something Magic"-evenement wanneer meer informatie is bevestigd.