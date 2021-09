Comcast XiOne-box kan ook Sky Q IP zijn in de wacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Comcast heeft een kleine streamingbox in de VS aangekondigd die een teken zou kunnen zijn van wat er gaat komen tijdens het "magische" evenement van Sky in oktober .

De Comcast XiOne draadloze streaming-box wordt in de Verenigde Staten uitgerold voor Xfinity Flex-klanten. Dezelfde hardware wordt ook gebruikt voor de Sky Q IP-box in Duitsland en Italië. Het is logisch, vooral gezien de timing van de release in de VS, dat het ook het hart zal vormen van Sky UKs grote satellietvrije Sky Q-service.

Sky is eigendom van Comcast, en de Amerikaanse gigant bood in 2018 meer dan Disney voor de Britse omroep en technologiebedrijf. Technologie ontwikkeld door Sky en andere Comcast-merken kan daarom worden gedeeld tussen de groep.

"Toen Sky toetrad tot de Comcast-familie, hebben we onze ingenieurs samengebracht om inzichten, roadmaps, talent en technologie te delen om onze wereldwijde klanten te ondersteunen. De lancering van ons nieuwe XiOne-apparaat is een direct resultaat van deze inspanningen en onderstreept hoe onze gezamenlijke ontwikkelingsaanpak kunnen nieuwe en innovatieve streamingproducten sneller en efficiënter op de markt brengen”, zegt Charlie Herrin, president van Comcast, technologie.

De XiOne-box ondersteunt Wi-Fi 6, 4K UHD, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos. Het bevat ook gesproken zoekopdrachten. Kortom, alle attributen die nodig zijn om een Sky Q- ervaring via internet te presenteren in plaats van via een satellietschotel.

De streamingdienst Xfinity Flex TV is gratis voor alle Xfinity Internet-abonnees in de VS.