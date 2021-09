Staat Sky op het punt zijn eigen smart-tv te lanceren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky houdt op donderdag 7 oktober een grote persconferentie waar het iets "magisch" zal lanceren. Algemeen wordt aangenomen dat dit de Sky Q over breedbandservice is - een manier om toegang te krijgen tot alle Sky-programmas en -kanalen, maar zonder de noodzaak van een satelliet. Er kan echter ook iets anders op de agenda staan.

Er wordt gemeld dat Sky zijn eigen smart-tv-reeks zal introduceren.

Een Sky Q smart TV zou Sky-diensten kunnen aanbieden als onderdeel van de eigen functionaliteit van de tv, allemaal gestreamd via internet. Bovendien betekenen bestaande deals met Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten (zoals geïntegreerd in de Sky Q box-ervaring) dat de tv een alles-in-één pakket kan zijn.

Sky heeft in het verleden ook een deal gesloten met LG, als partner voor tv-technologie. Misschien kunnen de nieuwe tvs van het merk Sky die samenwerking beëindigen?

Hoe dan ook, de Financial Times beweert dat het Sky in staat zal stellen te concurreren met dezelfde streamingdiensten waarmee het momenteel werkt, vooral als het gaat om bieden op nieuwe inhoud.

"We kijken voortdurend naar nieuwe technologieën om onze klanten meer van de inhoud te bieden waar ze van houden. We geven geen commentaar op productgeruchten", zei de boradcaster in een verklaring.

We brengen je meer over de aanloop naar het "magische" evenement in oktober .