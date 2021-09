Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky organiseert op donderdag 7 oktober een lanceringsevenement waar het van plan is iets "magisch" te onthullen.

Pocket-lint zal er zijn, maar het kan ook online worden gestreamd, dus we hopen het zelf te hosten zodat u dichterbij de tijd kunt kijken. We hebben Sky om bevestiging gevraagd.

Er is nu ook een teaservideo beschikbaar, die niet echt veel weggeeft.

Onze gok? We denken dat het voor de langverwachte, veelbesproken Sky Q IP-service in het VK zal zijn.

Sky Q IP is al beschikbaar in Duitsland en een aantal andere Sky-gebieden (onder verschillende namen), en stelt alle klanten in staat om de Sky Q-boxervaring te krijgen, zelfs zonder een schotelantenne.

Het levert inhoud volledig via een internetverbinding, maar kan nog steeds Sky Q -boxfunctionaliteit mogelijk maken, zoals het opnemen van shows - ze worden gewoon in de cloud opgeslagen in plaats van in de box zelf.

Een van onze bronnen vertelde ons eerder ook dat de service onder een enkele maandelijkse abonnementsprijs zou kunnen vallen, maar extras kunnen worden vastgeschroefd - zoals UHD-streams waar mogelijk, en Sky Sports. We hebben vernomen dat niet-Sky-apps ook beschikbaar zullen zijn via de Sky Q IP-box, waarbij Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ voor de hand liggende kandidaten zijn.

Het is eigenlijk een volledige Sky Q-ervaring.

De zaken lijken zeker vooruit te zijn gegaan sinds we in juli 2020 met Fraser Stirling, de chief product officer van het bedrijf, spraken. Vervolgens liet hij doorschemeren dat plannen voor een via internet gestreamde versie van Sky Q laag op de prioriteitenlijst stonden: "We hebben heb eraan gewerkt, [maar] ik zal 100 procent eerlijk zijn, het is een zeer krachtig iets om een hybride platform te hebben zoals wij, "zei hij, verwijzend naar het satelliet- en gegevensleveringssysteem van de conventionele Sky Q-box.

Het lijkt erop dat de plannen weer in een stroomversnelling zijn geraakt.