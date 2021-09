Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft een aantal nieuwe features aangekondigd voor Sky Q en de bijbehorende Sky Go-app.

De toevoegingen aan Sky Q draaien allemaal om spraak. U kunt nu schakelen tussen apps met behulp van opdrachten via de spraakafstandsbediening - u hoeft niet langer terug te gaan naar het Sky Q-startscherm om een andere app te starten.

Als je bijvoorbeeld naar muziek luistert op Spotify, maar in plaats daarvan iets op Netflix wilt kijken, zeg je gewoon Netflix in de afstandsbediening.

Je kunt nu ook een app afsluiten en teruggaan naar het startscherm door gewoon "home" te zeggen; of in een tv-zender door "watch 409" te zeggen voor Sky Sports (of een ander favoriet station).

Terwijl je live tv kijkt, kun je nu de rest van een aflevering of film opnemen door gewoon "opnemen" of "dit opnemen" in de afstandsbediening te zeggen.

Er is ook een nieuwe collectiepagina voor audiobeschrijvende inhoud gemaakt. Dat is ook toegankelijk via spraakcommandos.

De Sky Go iOS-app heeft nu Sky Sports Recap om hoogtepunten in te halen tijdens live Premier- en EFL-wedstrijden. Het komt binnenkort ook naar Android-apparaten.

Sky heeft ook de mogelijkheid toegevoegd om advertenties op Sky Go over te slaan, en iedereen kan nu tv downloaden naar de Sky Go-app om zonder internetverbinding te kijken, niet alleen Sky Go Extra en Sky Q Multiscreen-abonnees.

Ten slotte kan Sky Go-content nu op twee apparaten tegelijk worden bekeken. Sky Go Extra- en Sky Q Multiscreen-klanten kunnen nog steeds naar vier tegelijk streamen.

De nieuwe functies worden nu uitgerold.