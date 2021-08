Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn verschillende streamingdiensten beschikbaar in de VS die niet beschikbaar zijn in het VK en Europa vanwege reeds bestaande licentieovereenkomsten en andere obstakels. Maar vanaf 2022 kun je Paramount+ van die lijst afstrepen.

ViacomCBS heeft een deal gesloten met Sky om Paramount+ ergens volgend jaar te lanceren in het VK, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Zwitserland. Hoewel details over prijzen en eventuele inhoudelijke verschillen nog niet zijn aangekondigd, heeft het duo wel onthuld hoe je toegang krijgt tot Paramount+.

Als onderdeel van hun deal zal de streamingdienst van ViacomCBS beschikbaar zijn op Sky-platforms (plus Sky blijft ViacomCBS-betaaltelevisiekanalen zoals Comedy Central aanbieden). Een direct abonnement op Paramount+ - evenals verschillende bundels - maakt allemaal deel uit van het plan, hoewel de details nu dun zijn. Sky Cinema-abonnees krijgen Paramount+ blijkbaar zonder extra kosten, maar andere Sky-klanten zullen het aan hun account moeten toevoegen.

Houd er rekening mee dat Paramount+ al beschikbaar is in de VS, Australië, Hongarije, Rusland en het Midden-Oosten. Maar naar Europa komen is natuurlijk een grote marktuitbreiding, een die Paramount+ misschien meer een concurrent van Disney+, Netflix of Prime Video maakt. Misschien is het daar het sleutelwoord.

squirrel_widget_4261447

Paramount+ is een rebranding van CBS All Access, een live tv-abonnementsservice die CBS in 2014 lanceerde. Het biedt eigendommen van het gecombineerde ViacomCBS-netwerk, waaronder Paramount, Nickelodeon, MTV, BET en Comedy Central. Raadpleeg onze gids voor meer informatie over Paramount+: