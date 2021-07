Sky stopt met Sky One met nieuwe Showcase- en Max-kanalen onderweg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky stopt Sky One als kanaal in september met nieuwe Sky Showcase- en Sky Max-kanalen die op komst zijn om ze te vervangen.

Sky One heeft zijn tijd gehad - het huis van The Simpsons vindt zijn oorsprong in 1982, jaren vóór de lancering van Sky TV in 1989.

Het kanaal wordt vervangen door Sky Showcase in de Sky-gids - Sky zegt dat dit het nieuwe vlaggenschipkanaal is.

Zoals de naam al doet vermoeden, zal Showcase een compilatiekanaal zijn van wat Sky te bieden heeft, wat betekent dat het een best-of zal zijn van kanalen als Sky Chrome en Sky Nature, maar het zal ook dingen van Sky Sports en Sky Cinema bevatten.

Sky Max wordt het "nieuwe huis voor Skys blockbuster-entertainment", inclusief Sky Originals zoals A Discovery of Witches en COBRA en entertainment inclusief panelshows zoals A League of Their Own en de terugkeer van Never Mind The Buzzcocks. In zekere zin wordt Max de natuurlijke opvolger van Sky One.

Sky verandert ook Sky Comedy, zodat het meer Britse shows biedt, evenals de Amerikaanse serie waar het tot nu toe bekend om stond.

"In de afgelopen 12 maanden hebben we het mensen gemakkelijker gemaakt om te vinden wat ze willen zien", zegt Skys managing director of content Zai Bennett.

"Vanaf september zullen degenen die op zoek zijn naar het allerbeste van Sky het bovenaan hun programmagids op Sky Showcase vinden, terwijl Sky Max de nieuwe thuisbasis wordt van blockbuster-entertainment."

"Als je niet zeker weet wat je moet kijken, zal Sky Showcase enkele hoogtepunten uit onze line-up samenstellen."

Zoals Variety opmerkt , plant Sky geen overlapping tussen Sky Max en Sky Atlantic, waarbij de laatste tot 2025 nog steeds de thuisbasis is van HBO-shows in het VK. Zoals we eerder hebben opgemerkt, betekent dit dat het VK geen HBO Max zal krijgen voor die datum, zoals Warner heeft bevestigd, kan het vanwege de deal niet worden uitgerold.

Dat betekent vrijwel zeker dat de Sky-Warner-deal na die datum niet zal worden verlengd, hoewel Skys programmadirecteur Jamie Morris tegen Variety zei: "Sky Atlantic draait helemaal om volwassen drama, dus we weten dat daar altijd behoefte aan zal zijn en Ik denk dat dat zo zal blijven, ongeacht de toekomst."