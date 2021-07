Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky Q-bezitters kunnen nu eindelijk live sportevenementen in 4K HDR bekijken.

Vanaf vandaag, vrijdag 23 juli, wordt verslaggeving van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 gepresenteerd in Ultra HD en HDR voor compatibele Sky Q -boxbezitters.

Stem af op het Eurosport HD-kanaal en druk op de rode knop (of klik op de pop-up) en je krijgt een speciale Eurosport 4K-feed met HLG HDR.

Het omvat verslag van de openingsceremonie en meer dan 200 uur aan sportieve actie gedurende de 16-daagse Olympische periode. Sterker nog, de feed draait al een paar dagen en het damesvoetbal begint al voor de officiële opening van het toernooi.

Over voetbal gesproken, de Olympische Spelen zijn nog maar het begin van Sky s HDR-sportuitzendingen.

Vanaf het komende seizoen is de live-verslaggeving van Premier League-wedstrijden beschikbaar in 4K HDR. Dat is inclusief de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, Brentford vs Arsenal op vrijdag 13 augustus.

De HDR-dekking van de Olympische Spelen is inbegrepen voor alle Sky Q-klanten met een UHD-abonnement (en compatibele box ). Voor de Premier League HDR-dekking is een Sky Sports- of Sky Sports Football-abonnement vereist.

"Door HDR voor het eerst in live sport te brengen, voel je je dichter bij alle actie van de Olympische Spelen en Premier League-wedstrijden, met de ultieme beeldkwaliteit die zorgt voor de beste kijkervaring thuis. Voor sportfans is dit de op één na beste iets om in het stadion te zijn, zegt Fraser Stirling, Chief Product Officer van Skys Group.