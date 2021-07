Hoe de Britse en Ierse leeuwen tegen Zuid-Afrika op tv en online te zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke 4 jaar komen de beste Engelse, Ierse, Schotse en Welshe teams samen voor een speciale tour als de British & Irish Lions. De geschiedenis van de Lions gaat terug tot 1888, toen de eerste British & Irish Lions-tournee naar Australië en Nieuw-Zeeland ging en 35 wedstrijden speelde tijdens de 249 dagen durende tour.

De dingen zijn tegenwoordig heel anders, maar de Lions touren nog steeds, met bezoeken aan Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika om de 4 jaar. In 2021 gaat de tour naar Zuid-Afrika, met een schema vol rubgy.

Hier zijn de programmas en waar je de British & Irish Lions-tour op tv kunt bekijken.

De Lions speelden de eerste warming-upwedstrijd op 26 juni in Murrayfield in Schotland, voordat ze op 3 juli naar Zuid-Afrika gingen en tegenover de Sigma Lions stonden.

Op 7 augustus staat de laatste wedstrijd gepland.

Hier is een overzicht van de armaturen die zijn gepland voor de tour:

26 juni - Britse en Ierse leeuwen vs Japan

3 juli - Sigma Lions vs Britse & Ierse Lions

7 juli - Cell C Sharks vs Britse en Ierse leeuwen

10 juli - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Uitgesteld

14 juli - Zuid-Afrika A vs Britse en Ierse Lions

17 juli - DHL Stormers vs British & Irish Lions

24 juli - Zuid-Afrika vs Britse en Ierse leeuwen

31 juli - Zuid-Afrika vs Britse en Ierse leeuwen

07 augustus - Zuid-Afrika vs Britse en Ierse leeuwen

De eerste wedstrijd is een warming-up tegen Japan die werd gespeeld in Schotland, gevolgd door een reeks warming-up games in Zuid-Afrika.

De grote oefenwedstrijden zijn die van 24 juli.

De opwarmwedstrijd tussen de Lions en Japan staat voluit op Channel 4.

Hoogtepunten van de British & Irish Lions-tourgames zijn op Channel 4 na de wedstrijden, of op All 4 om te streamen zodra de show met hoogtepunten is uitgezonden.

Sky Sports heeft de uitzendrechten voor de tourgames in het VK, terwijl die in de VS de games op Peacock kunnen bekijken.

Sky-abonnees met toegang tot Sky Sports kunnen kijken op Sky Sports Action, maar voor degenen die de British & Irish Lions willen zien spelen zonder een Sky Sports-abonnement, kunt u dit doen via Now (voorheen Now TV) .

Vanaf nu heb je een Now Sports-lidmaatschap nodig, dat £ 9,99 per dag kost, of £ 33,99 voor de maand £ 25 voor 3 maanden om op je tv te streamen via een ondersteund apparaat.

Als je gewoon in de geest van de dingen wilt komen, heeft Now ook samengewerkt met Matt Dawson, Francois Louw en Patrick Williams in een reeks BBQ vs Braai-uitdagingen, evenals een aantal rugby-shenanigans. Je kunt het plezier inhalen op de sociale kanalen van Now Sport, terwijl de recepten op de website van Now staan.