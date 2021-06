Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sex and the City komt terug voor een speciale reünieserie, die de naam Sex and the City laat vallen en de titel "And Just Like That" krijgt - een van de klassieke uitspraken van verteller Carrie Bradshaw.

Hier is alles wat je moet weten over het volgende hoofdstuk van Sex and the City, And Just Like That , inclusief wanneer het uitkomt, waar je het kunt bekijken en waar je eerdere afleveringen en films van Sex and the City kunt inhalen .

Hoewel is bevestigd dat de reboot-serie van Sex and the City - And Just Like That - plaatsvindt, is er nog geen officiële releasedatum.

Volgens WarnerMedia moet de productie in het late voorjaar beginnen.

Wanneer de Sex and the City-rebootserie wordt uitgebracht, wordt deze uitgezonden op HBO Max voor degenen in de VS. De streamingdienst likt de nostalgie van de jaren 90 op, met Friends: The Reunion op 27 mei 2021.

In het VK heeft HBO Max een programmeerdeal met Sky , maar de deal is alleen voor de HBO Max-originelen. Dat betekent dat Sky waarschijnlijk een aparte deal zou moeten sluiten om And Just Like That uit te voeren, zoals het te maken had met Friends: The Reunion. Dat zou ook kunnen betekenen dat een andere omroeporganisatie de rechten wint.

Er komen 10 afleveringen van de Sex and the City reboot, And Just Like That. De afleveringen duren elk 30 minuten, net als de originele afleveringen van Sex and the City.

Deze 10 afleveringen vormen een aanvulling op de 94 afleveringen van de zes seizoenen van Sex and the City die tot 2004 liepen. Er zijn ook twee films.

De Sex and the City-revivalshow And Just Like That zal zich richten op Carrie, Charlottle en Miranda - Samantha zit er niet in - die navigeren door het leven en vriendschap in hun jaren 50, 20 jaar later vanaf het moment dat ze hetzelfde deden in hun jaren 30 tijdens de eerste zes seizoenen van de show.

WarnerMedia zei in een verklaring over de show: "De nieuwe Max Original-serie is gebaseerd op het boek Sex and the City van Candice Bushnell en de originele tv-serie gemaakt door Darren Star. De serie volgt Carrie, Miranda en Charlotte terwijl ze de reis navigeren van de gecompliceerde realiteit van het leven en vriendschap in hun jaren 30 naar de nog gecompliceerdere realiteit van het leven en vriendschap in hun jaren 50."

Over de afwezigheid van Samantha Jones zei TV Line dat Casey Bloys, HBO Max Chief Content Officer, zei: "[EP Sarah Jessica Parker en King] proberen een eerlijk verhaal te vertellen over het zijn van een vrouw van in de vijftig in New York. Dus het is moeten allemaal een beetje organisch aanvoelen, en de vrienden die je hebt als je 30 bent, heb je misschien niet als je 50 bent."

Sarah Aubrey, Head of Original Content bij HBO Max, zei : "Ik ben opgegroeid met deze personages en ik kan niet wachten om te zien hoe hun verhaal is geëvolueerd in dit nieuwe hoofdstuk, met de eerlijkheid, ontroering, humor en de geliefde stad dat heeft hen altijd gedefinieerd."

Hoewel er nog geen officiële trailer is, heeft Sarah Jessica Parker wel een teaser op Instagram gedeeld, hoewel het niet veel weggeeft, behalve dat "het verhaal verder gaat...".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door SJP (@sarahjessicaparker)

Slechts een deel van het verhaal zal echter doorgaan, terwijl Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) en Kristin Davis (Charlotte York) allemaal hebben bevestigd dat ze zullen terugkeren voor de Sex and the City-reboot, Kim Cattrall (Samantha Jones) zal niet terugkeren. Het gerucht gaat dat de eerste aflevering de afwezigheid van Jones zal behandelen.

Chris North (Mr Big) zal echter terugkomen, met uitvoerend producent Michael Patrick King die zegt : "Ik ben opgewonden om weer met Chris te werken aan And Just Like That... Hoe kunnen we ooit een nieuw hoofdstuk van de Sex En het verhaal van The City zonder onze Mr. Big?".

Het is ook bevestigd dat Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson en Evan Handler allemaal hun rol in de reüniereeks zullen hernemen als respectievelijk Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch en Harry Goldenblatt.

Het gerucht gaat dat er ook verschillende nieuwe personages zijn - volgens TV Line - en er is ook wat gebabbel over Jennifer Hudson die terugkomt als Louise uit St. Louis. Sara Ramierz speelt ook "Che Diaz, een niet-binaire, queer, stand-up comidian die een podcast host waarop Carrie Bradshaw regelmatig te zien is", kondigde HBO Max aan.

Casey Bloys, chief content officer van HBO Max, zei eerder dat Sarah Jessica Parker en Michael Patrick King "geen verhaal wilden vertellen met volledig blanke schrijvers of een volledig witte cast", omdat "het geen afspiegeling is van New York. zijn zich zeer, zeer bewust van het begrip dat New York moet weerspiegelen hoe New York er vandaag uitziet."

Er zijn 94 afleveringen in zes seizoenen van Sex and the City om bij te praten als je je geheugen wilt opfrissen voordat And Just Like That opnieuw wordt opgestart. Er zijn ook twee films, Sex and the City en Sex and the City 2.

In het VK kun je alle 94 afleveringen van Sex and the City streamen op Sky On Demand en Now. Als je geen Now- of Sky-abonnement hebt , kun je alle zes seizoenen kopen via Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV of Chili.

In de VS zijn alle 94 afleveringen beschikbaar om bij te praten via HBO Max, als je een abonnement hebt. Met een HBO Max-abonnement heb je ook toegang tot het HBO-kanaal via Prime Video.

Voor de films is de eerste film niet gratis te streamen in het VK. Hoewel je het kunt kopen of huren via Apple TV, Amazon Prime en anderen. Sex and the City 2 de film is echter beschikbaar om te streamen op Netflix .

In de VS zijn beide films beschikbaar op HBO Max.

Geschreven door Britta O'Boyle.