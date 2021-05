Sky Q krijgt de Peloton-app om toe te voegen aan het fitnessprogramma

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton is toegevoegd aan de reeks fitness-apps die beschikbaar zijn op Sky Q.

De betaalde abonnementsapp biedt Pelotons reeks trainingen die uitvoerbaar zijn zonder dat de aangesloten hometrainer of loopband nodig is.

Er zijn trainingen voor krachttraining, yoga, cardio, pilates en meer. Ze zijn allemaal op aanvraag beschikbaar en worden geleverd met realtime motivatie en samengestelde afspeellijsten van muziekartiesten. Ze kunnen worden gefilterd op klassetype, lengte en zelfs muziekgenre.

De app wordt geleverd met een gratis proefperiode van 30 dagen en kost vervolgens £ 12,99 per maand. Het Peloton Digital Membership-plan kan ook worden gebruikt met mobiele apparaten.

Bestaande Peloton-leden - Digital of All-Access (het premiumplan voor Pelotons apparatuur) - kunnen zich aanmelden bij de Sky Q-app en direct starten.

"We zijn verheugd om de Peloton-app op Sky Q uit te rollen. De Peloton-app is gelanceerd in 2018 en we hebben in de loop van de tijd voortdurend nieuwe functies en manieren geïntroduceerd om toegang te krijgen tot onze inhoud. Onze nieuwste lancering op Sky Q maakt onze inhoud nog beter. toegankelijk , aldus Kevin Cornils, algemeen directeur van Peloton.

U kunt de app niet alleen in het menusysteem vinden, maar ook de Peloton-app openen met de Sky Q-spraakafstandsbediening en gewoon "Peloton" zeggen. U kunt ook het volledige scala aan Sky Q-fitnessdiensten zien door gewoon "fitness" te zeggen.

Geschreven door Rik Henderson.