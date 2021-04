Sky Q introduceert enkele Line of Duty-spraakopdrachten, zodat u kunt doen alsof u deel uitmaakt van AC-12

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft speciaal voor fans van de BBC Line of Duty-serie spraakopdrachten geïntroduceerd.

De commandos zelf doen niet veel, omdat ze je gewoon meenemen naar de nieuwste afleveringen van de iconische serie, maar als je van een van de beste Britse politiedramas ooit houdt, wil je ze liever een gaan toch.

Je kunt het volgende in je Sky Q-stemafstandsbediening zeggen: Wie is H ?, Moeder van God, We doen onze plicht naar de letter van de wet en nu zuigen we diesel. Helaas is er geen opname van de iconische lijn van afgelopen weekend van hoofdinspecteur Ted Hastings - "Jezus, Maria en Jozef en de kleine ezel, kunnen we dit ding gewoon verplaatsen voordat het ons helemaal door de bloedige bocht drijft".

Gesproken zoekopdrachten zijn de afgelopen jaren veel meer een focus geworden voor Sky Q en het is nu gemakkelijker dan ooit om met uw stem te zoeken. Je kunt ook zeggen "Waar moet ik naar kijken?" in uw Sky Q-stemafstandsbediening om nieuwe afleveringen van uw favorieten en opnamen te zien. Je krijgt ook gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van je kijkgeschiedenis en momenteel trending shows.

Line of Duty serie 6 eindigt deze zondag om 21.00 uur op BBC One en BBC iPlayer.

Geschreven door Dan Grabham.