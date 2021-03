Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky rolt momenteel updates uit voor zowel Sky Q als de Sky Go-app voor mobiel die veel nieuwe functies toevoegen.

Om te beginnen krijgen Sky Q-boxen UI-integratie voor Disney + .

Net als bij Netflix verschijnt nu het volledige scala aan Disney + -inhoud in de Sky Q-ervaring voor abonnees van de streamingdienst. Dat omvat spraak- en tekstzoekopdrachten, zodat u Disney + en Star kunt vinden op Disney + -programmas en -films zonder dat u de speciale app hoeft te openen.

Eenmaal aangeklikt, wordt een show of film onmiddellijk geopend in de app en afgespeeld.

Andere toevoegingen aan Sky Q zijn onder meer een nieuwe spraakbalk linksboven in het scherm (in plaats van onderaan, zoals eerder) en betere toegankelijkheidsfuncties. Stembegeleiding is toegevoegd om mensen met zichtproblemen te helpen. Het spreekt hardop het menusysteem en de inhoudsnamen uit om hen te helpen bij het navigeren door het systeem.

Er is ook een modus met hoog contrast toegevoegd om de ervaring visueel duidelijker te maken. En er is een British Sign Language (BSL) -zone toegevoegd die alle shows met gebarentaal samenbrengt. Dit maakt het veel gemakkelijker voor mensen met luisterproblemen om relevante inhoud op één plek te vinden.

De Sky Go-app is verbeterd en bevat vergelijkbare ervaringsfuncties als Sky Q-boxen. Een doorlopende rail maakt het veel gemakkelijker om verder te gaan waar je was gebleven - op app of Sky Q. Er zijn ook nieuwe Sky-kanalen en blader op categorierails op het startscherm.

Sky Go krijgt ook een eigen iOS-widget om op het scherm van uw apparaat te plaatsen - beschikbaar via de iOS- of iPadOS-widgetbalk. De widget kan in verschillende formaten worden ingesteld en worden gewijzigd om ofwel de beste keuzes van Sky voor je te laten zien, of inhoud die je al hebt gestart en die je kunt blijven bekijken.

"Vandaag markeert een nieuw groot moment voor Sky Q, aangezien we opwindende nieuwe spraakfuncties uitrollen", aldus Fraser Stirling, Group Chief Product Officer van Sky.

"Door Disney + te integreren in spraakgestuurd zoeken, is het nu veel gemakkelijker om meer te vinden van wat je leuk vindt. En het toevoegen van spraakbegeleiding aan ons sterke toegankelijkheidsaanbod helpt om een betere ervaring te creëren voor alle Sky Q-klanten."

Geschreven door Rik Henderson.