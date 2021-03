Hoe je de Justice League van Zack Snyder kunt bekijken en wat je kunt verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langverwachte Zack Snyder-cut van Justice League staat voor de deur en je zult ongetwijfeld willen weten hoe je het vanaf de eerste dag kunt zien.

Het heeft even geduurd en ongeveer $ 70 miljoen aan reshoots en nieuwe bewerkingen, maar Snyder heeft eindelijk zijn oorspronkelijke visie gerealiseerd.

Dus hier zijn de manieren waarop je het in het VK en de VS kunt bekijken vanaf de lanceringsdatum van donderdag 18 maart 2021, samen met een beetje een uitleg waarom het in de eerste plaats bestaat.

Sky zal de Zack Syder-versie van Sky Cinema in het VK laten zien. Dat betekent dat Sky Q- en Now- klanten met een Sky Cinema-abonnement het kunnen bekijken op een van de verschillende kanalen of op aanvraag.

Het is beschikbaar vanaf 18 maart 2021.

Warners eigen streamingdienst, HBO Max , zal de film in de VS hosten. Het is vanaf 18 maart 2021 in zijn geheel beschikbaar om te streamen.

Iedereen die de theatrale release van Justice League in 2017 heeft gezien, zal weten dat het, hoewel het een redelijke actiefilm is, geen kaarsje uitblinkt in een van de Avengers-films.

En hoewel het 120 minuten lang is, voelt het op sommige plaatsen schokkerig aan, op andere flodderig. Kortom, er lijkt iets te ontbreken en de personages voelen zich vaak onderbenoemd en tweedimensionaal.

Dat kan vooral worden toegeschreven aan het feit dat regisseur Snyder het project halverwege moest verlaten vanwege een familietragedie. Hij werd vervangen door Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron), maar hij werd vervolgens verlamd door de weigering van Warner om de releasedatum te verschuiven. De studio eiste ook dat het maximum twee uur zou halen.

Dit zijn nooit geweldige voorwaarden om de visie van een regisseur te realiseren en het eindresultaat voelde zeker gehaast en onvolledig aan.

Voordat Whedon werd ingebracht, had Synder zijn eigen versie van de film gemaakt zonder effecten en andere finishing touches. En in 2019 voerden enkele van de filmsterren campagne om deze cut af te maken en te zien. Een petitie met meer dan 180.000 handtekeningen werd ook aan Warner overhandigd om te eisen dat de Synder-cut werd vrijgegeven. Nu, in 2021, is het zover.

De nieuwe versie is twee keer zo lang als de theatrale editie - 242 minuten. Het is beter om een extra grote bak popcorn te kopen.

Het bevat ook tal van opnieuw opgenomen scènes, nieuwe personages en een ander einde. Geen van de door Whedon gemaakte opnamen heeft de voltooide versie van Synder gehaald.

Critici waren over het algemeen opgewonden over Zack Snyders Justice League - een duidelijke verandering voor een film die oorspronkelijk voor 40 procent op Rotten Tomatoes werd gespeeld . De nieuwe snit heeft tot nu toe 78 procent gekregen van alleen critici .

