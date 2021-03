Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft een grote staatsgreep gepleegd bij het veiligstellen van de Britse rechten op de aanstaande Zack Snyder-cut van Justice League. En in plaats van er een premium betaalde film van te maken in Sky Store, zal deze beschikbaar zijn voor alle Sky Cinema-abonnees op Sky Q en Now TV .

Het zal op 18 maart 2021 in dienst komen.

De veel gehypte nieuwe versie van de film zal beschikbaar zijn op HBO Max in de VS - hoewel een deel ervan al per ongeluk werd vertoond in plaats van de nieuwe Tom en Jerry-film. Sky heeft een langdurige exclusiviteitsovereenkomst met Warners HBO, wat resulteert in shows als Game of Thrones en Westworld op Sky Atlantic, en dat heeft duidelijk geholpen om de "Snyder Cut" veilig te stellen.

Justice League werd oorspronkelijk uitgebracht in 2017 op gemengde kritische reacties. De regisseur, Zack Snyder, was echter naar verluidt ontevreden over de theatrale bewerking. Hij besloot dat hij een directors cut van de film wilde maken, de nieuwe versie die volgende week komt.

Er is ongeveer $ 70 miljoen uitgegeven aan de "restauratie", inclusief nieuw materiaal, speciale effecten en muziekscore.

Zorg ervoor dat je een weekend opzij zet om ernaar te kijken, want de voltooide film heeft een looptijd van 242 minuten.

squirrel_widget_182859

Geschreven door Rik Henderson.