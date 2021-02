Hoe u uw gratis Sky Q-stemafstandsbediening kunt inwisselen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky biedt een aantal van zijn klanten een gratis Sky Q-spraakafstandsbediening aan. De afstandsbediening is beschikbaar voor Sky VIP-klanten die een Sky Q- box hebben die is aangesloten op breedband, maar die nog geen Sky Q-spraakafstandsbediening hebben.

Het aanbod komt op een goed moment, nu Sky onlangs extra functionaliteit heeft aangekondigd voor zijn gesproken zoekopdrachten.

In plaats van alleen gesproken zoekopdrachten te kunnen gebruiken om iets specifieks op uw Sky Q-box te vinden, kunt u nu tegen uw Sky Q-stemafstandsbediening zeggen "waar moet ik naar kijken" en er verschijnen aanbevelingen op uw scherm. Gesproken zoekopdrachten werken binnen 10 meter van uw Sky Q-box.

De Sky Q Voice Remote-aanbieding is beperkt tot één afstandsbediening per Sky VIP-huishouden, in het VK en Ierland, en is alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. De afstandsbediening kost normaal £ 24,99 om te kopen.

Sky zegt in de algemene voorwaarden dat de levering tot drie maanden kan duren, hoewel onze orderbevestiging ons heeft verteld dat we deze binnen 30 dagen zullen hebben. De aanbieding loopt af op 31 maart 2021, maar zoals staat vermeld zolang de voorraad strekt, raden we u aan om eerder dan later in te wisselen.

Het inwisselen van uw gratis Sky Q-stemafstandsbediening is supereenvoudig. Volg deze stappen:

Open de My Sky-app Ga naar het Sky VIP-tabblad in de rechter benedenhoek Tik op de exclusieve gratis Voice Remote-kaart Selecteer Nu inwisselen Vink de voorwaarden aan Tik op "Bestelling bevestigen"

Als je klaar bent, ontvang je een e-mail met de titel "Bevestiging van de wijzigingen die je in je Sky hebt aangebracht". Dat is het. Gratis spraakbediening komt jouw kant op!

Geschreven door Britta O'Boyle.