Sky UK VIP-klanten krijgen lockdown-freebies, waaronder gratis toegang tot Fiit, wekelijkse films en thuisschoollessen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky UK heeft een aantal lockdown-freebies geïntroduceerd voor Sky VIP-klanten die gratis kunnen worden toegevoegd. Individueel zijn de items niet game-changing, maar het komt allemaal neer op een mooi pakket extras.

Ten eerste is er een pas voor 30 dagen voor de Fiit-app, zodat je thuis kunt trainen. Dan is er toegang tot een samengestelde selectie van educatieve videos via de Highbrow-app. Er is tot 31 maart gratis onbeperkte toegang tot Sky Q en videos zijn beschikbaar tot 11 jaar.

Sky stelt ook elke maandagavond een Sky Original-film beschikbaar vanuit Sky Cinema, inclusief speciale vertoningen van Final Score (1 februari om 21.00 uur), Monster Family (8 februari om 18.00 uur) en Four Kids and IT (15 februari om 18.00 uur). Deze zullen beschikbaar zijn op Sky One en elke film wordt het volgende weekend herhaald.

En, zoals we eerder hebben gemeld , is er een jaar gratis toegang tot de Discovery + -streamingservice.

Ten slotte is er ook een workshop Aardman Morph-modelbouw en een quiz met Harry Potter-thema voor als het een beetje hetzelfde wordt.

U kunt lid worden van Sky VIP via de My Sky-app als u nog geen lid bent. Nieuwe Sky-klanten worden automatisch aangemeld, dus u hoeft niets te doen als u zich onlangs bij Sky hebt aangemeld.

Geschreven door Dan Grabham.