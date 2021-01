Sky Q krijgt BBC Sounds en zet de snelle app-uitbreiding voort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft de snelle uitbreiding van ondersteunde apps op Sky Q voortgezet door BBC Sounds toe te voegen.

De app voor audiostreaming is gratis en biedt een enorme verzameling podcasts, radio-uitzendingen en muziekmixen. Het is beschikbaar op meerdere platforms, inclusief mobiel, en is nu toegankelijk via het gedeelte met apps van de Sky Q-gebruikerservaring. U heeft een gratis BBC- account nodig om in te loggen.

Sky Q-bezitters kunnen ook hun stemafstandsbedieningen gebruiken om de BBC Sounds-app te openen - zeg gewoon "Launch BBC Sounds" in de afstandsbediening met de spraakknop ingedrukt.

"In 2020 hebben we een reeks apps naar Sky Q gebracht, waaronder Disney +, Discovery + en Amazon Prime Video, dus ik ben verheugd om het nieuwe jaar een vliegende start te geven door de briljante BBC Sounds-app aan de Sky Q-mix toe te voegen", aldus Skys chef. zakenman, Patrick Behar.

"We kennen de waarde die onze klanten hechten aan BBC-content, dus het is geweldig dat ze naast hun favoriete tv op één plek gemakkelijk toegang hebben tot het beste van muziek, radio en podcasts."

Sky Q heeft nu een gezonde selectie van apps en services beschikbaar op het platform, waaronder Netflix en de eerder genoemde Disney + en Amazon Prime Video. Sommige bieden 4K HDR-streaming.

Geschreven door Rik Henderson.