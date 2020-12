Je kunt nu de voortgang van de Kerstman volgen met Sky Q

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je je afvraagt hoe de Kerstman erin zal slagen om al die cadeautjes op kerstavond te bezorgen, vraag je dan niet langer af! Als je Sky Q hebt, kun je nu de voortgang van de kerstman volgen door de verschillende tijdzones over de hele wereld.

Het enige dat u hoeft te doen, is zeggen: "Waar is de kerstman?" of "Waar is de Kerstman?" in je Sky Q-stemafstandsbediening en de tracker-app wordt gestart, zodat je de huidige route van de kerstman kunt bekijken. De Wheres Santa-app is ook beschikbaar in de Apps-sectie naast andere, zoals Fiit, Spotify, Disney +, Netflix en de recente toevoeging Prime Video .

De app laat je ook zien hoeveel cadeautjes er tot nu toe zijn bezorgd en de afstand die de kerstman heeft afgelegd. Je kunt zelfs zien waar zijn volgende stop is!

We hebben onlangs ook twee andere belangrijke Santa-trackingtools vergeleken - bekijk Norad Tracks Santa vs Google Santa Tracker . Beide zijn nu een paar jaar beschikbaar, maar Skys is geweldig als je de voortgang op je tv wilt zien. En je kunt het zelfs tijdens kerstavond laten staan om de voortgang natuurlijk in de gaten te houden!

Als je op zoek bent naar een last-minute cadeau, bekijk dan hier onze gids - je bent nog steeds niet te laat om een cadeau te bemachtigen!

Geschreven door Dan Grabham.